A pochi giorni dalla corposa e dettagliata anticipazione che vi avevamo riportato, Fairphone ha ufficializzato senza troppo clamore le proprie prime cuffie Bluetooth over-ear: si chiamano Fairbuds XL, sono dotate di ANC e di tutte le classiche funzioni presenti sulle cuffie rivali di ultima generazione, dalle quali si distinguono per un’attenzione particolare all’aspetto della sostenibilità.

Fairbuds XL: cuffie ANC in perfetto stile Fairphone

Sono passati ormai ben dieci anni da quando Fairphone, un’azienda allora completamente sconosciuta, si affacciò per la prima volta sul sovraffollato mercato degli smartphone con il lodevole intento di rendere questi oggetti che ci accompagnano in quasi tutte le attività che svolgiamo quotidianamente più sostenibili dal punto di vista dell’impatto ambientale. Sin dai giorni di Fairphone 1, la mission dichiarata del produttore consiste nel realizzare degli smartphone migliori rispetto a quelli della concorrenza più blasonata, concentrando però la propria superiorità non sulle specifiche tecniche, bensì — come detto — sulla sostenibilità; a tale scopo, il brand realizza i propri prodotti con materiali green e li progetta per essere modulari e facili da riparare, occupandosi inoltre di vendere direttamente i pezzi di ricambio agli utenti che ne abbiano necessità.

Ebbene, se da una parte il progetto legato agli smartphone va avanti — con l’attuale modello di riferimento rappresentato da Fairphone 4 — , dall’altra il produttore ha deciso di allargare i propri orizzonti ad altre categorie di prodotto, come le cuffie wireless. Mentre le cuffie cablate sono accessori destinati a durare nel tempo, le cuffie Bluetooth sono praticamente “usa e getta”: fatte salve quelle on-ear e over-ear aventi un ingresso per il jack audio che si prestano ad essere “riciclate” come cablate, tutte le altre diventano inutilizzabili una volta esaurito il ciclo di vita delle batterie. È proprio che entra in gioco Fairphone: dopo aver già avuto un primo approccio col mondo audio con le cuffie True Wireless Stereo Earbuds, il produttore ha deciso di pensare più in grande con le nuovissime Fairbuds XL.

Descritte come le “cuffie più sostenibili sul mercato”, le Fairbuds XL sono cuffie chiuse over-ear con cancellazione attiva del rumore (ANC) e si distinguono dalle dirette rivali per la riproposizione della ricetta fatta di facile riparabilità e parti direttamente acquistabili dagli utenti. In particolare, presentano un design modulare e sono realizzate con il 100% di alluminio e pasta saldante e l’80% di plastica riciclati; lo stesso sacchetto per riporle è prodotto col 100% di materiale tessile riciclato.

Dal momento che non parliamo di cuffie particolarmente economiche, il produttore ha dovuto anche dedicare una certa cura alla qualità audio e alle funzioni disponibili; del resto, la concorrenza nel mondo delle cuffie over-ear con ANC è agguerrita e le prime cuffie di Fairphone si trovano a confrontarsi con veri e propri mostri sacri (a questo link trovate la nostra recensione delle Sony WH1000XM5). Le Fairbuds XL dispongono di:

driver dinamici da 40 mm

connettività Bluetooth 5.1 multi-point per passare da un dispositivo all’altro senza interruzioni

autonomia fino a 30 ore (26 ore con ANC attiva)

ANC, Digital Hybrid ANC e ambient sound mode

App dedicata per installare gli aggiornamenti e gestire le modalità audio (l’EQ comprende quattro preset Signature)

porta USB-C per la ricarica

certificazione IP54

sensibilità di 99±2 dB

impedenza di 32 ohm

codec: AAC, SBC, APTX HD

6 microfoni

batteria da 800 mAh

compatibilità con Google Assistant, Amazon Alexa e Siri.

Prima di passare alle battute finali, ricordiamo che l’app è scaricabile dal Google Play Store e dall’App Store. Inoltre, chi scrive non può esimersi da un piccolo rilievo critico a Fairphone: tantissime cuffie concorrenti non pubblicizzate come sostenibili dispongono di ingresso per il jack audio che permette di donare loro una seconda vita come cuffie cablate; appare dunque poco sensato che le autoproclamate cuffie più sostenibili sul mercato richiedano l’acquisto separato di un adattatore per ottenere lo stesso risultato.

Prezzo e disponibilità

Le Fairbuds XL sono disponibili sul sito ufficiale nelle colorazioni Green e Black al prezzo di 249 euro e sono già acquistabili a questo link.

