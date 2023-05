Negli ultimi tempi il settore delle cuffie over-ear ha visto un’evoluzione costante, con dispositivi sempre più interessanti che hanno alzato l’asticella della qualità audio; tuttavia, la sostenibilità e la riparabilità vengono spesso sacrificate in nome del design e delle prestazioni. Fairphone, l’azienda olandese nota per i suoi smartphone etici (come l’ultimo Fairphone 4), intende colmare questo vuoto e si vocifera voglia lanciare a breve le cuffie over-ear Fairbuds XL, un nuovo dispositivo dedicato agli appassionati di musica che promette di coniugare qualità, prestazioni e sostenibilità. In queste ore sono trapelate in rete alcune immagini che ci permettono di dare uno sguardo preliminare a questo interessante prodotto. Andiamo a vedere design e prezzi di queste cuffie prossime all’uscita.

Trapelate le immagini delle cuffie Fairbuds XL di Fairphone

Le Fairbuds XL si preannunciano come un prodotto all’altezza dei celebri smartphone Fairphone, caratterizzati da elevate prestazioni e una filosofia incentrata sulla sostenibilità e la riparabilità. Le immagini trapelate online, probabilmente pubblicate da un rivenditore prima dell’annuncio ufficiale, mostrano le cuffie in due colorazioni, nero e verde. A giudicare dalle immagini e dalle informazioni condivise fino ad ora, i gusci delle cuffie sarebbero realizzati con la stessa plastica riciclata utilizzata per gli smartphone Fairphone, riconoscibile dai caratteristici puntini di particelle di plastica che hanno un colore diverso.

Un elemento distintivo dei prodotti Fairphone è senza dubbio l’attenzione alla riparabilità, e le Fairbuds XL si inseriscono perfettamente in questa filosofia. Se confermato, il design delle cuffie, caratterizzato da viti facilmente accessibili, suggerisce un approccio progettuale improntato sulla praticità nella sostituzione dei componenti in caso di malfunzionamenti o guasti. Inoltre, la batteria delle cuffie Bluetooth, che stabiliscono una connessione wireless con il dispositivo, sembra essere progettata per essere facilmente sostituibile, in linea con l’impegno di Fairphone verso una maggiore sostenibilità e durata dei propri prodotti.

Sebbene le immagini divulgate ci offrano un’anteprima del design delle Fairbuds XL, al momento non sono disponibili informazioni approfondite riguardo alle specifiche tecniche di queste cuffie. Tuttavia, è possibile notare che le cuffie sembrano essere dotate di una porta USB Type-C, mentre, come è possibile intravedere anche dalle immagini, non sembra essere presente il jack per l’inserimento del cavo. Sempre con l’ausilio delle immagini, si può notare un probabile joystick analogico per la gestione delle funzionalità, ma non è ancora chiaro se questo implichi l’assenza di comandi gestuali attraverso superfici touch integrate nei padiglioni auricolari.

Ciò che sappiamo sul prezzo delle Fairbuds XL

Le cuffie over-ear Fairbuds XL di Fairphone dovrebbero essere commercializzate a un prezzo di 249 euro, posizionandosi quindi in una fascia leggermente inferiore rispetto ai modelli premium di marchi come Sony e Bose, che senza dubbio sono i più apprezzati dagli utenti appassionati di musica. Con un prezzo più accessibile e l’attenzione alla sostenibilità e riparabilità, le cuffie Fairphone potrebbero rappresentare un’alternativa interessante per chi cerca un prodotto di qualità senza compromettere l’impegno verso l’ambiente.

