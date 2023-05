Un’auto che coniuga due dei punti cardine della nuova era dell’industria automobilistica: le dimensioni e il motore che monta. Si chiama Volvo EX30, nome confermato ufficialmente dalla casa automobilistica svedese nelle scorse ore, ed è un SUV elettrico compatto, un’auto che si posiziona in un mercato che punta molto su auto del genere: più economiche dei SUV più grandi, adatte alle strade urbane ma a seduta alta, e senza motori termici in accordo alle nuove tendenze e obblighi previsti per il settore.

Something small is coming è lo slogan utilizzato da Volvo nel breve videoclip pubblicato poche ore fa in cui oltre a svelarne qualche dettaglio, ha confermato il nome e annunciato la data di presentazione: mercoledì 7 giugno.

A parte le firme a LED dei fanali posteriori e dei gruppi ottici anteriori o della bandierina svedese cucita sui sedili, dettagli che si intravedono nel video, di ufficiale c’è ben poco. Ma già a inizio anno l’amministratore delegato del costruttore aveva confermato che si trattasse di un’auto entry level, economica e pensata per fare breccia in un pubblico più giovane rispetto agli standard di Volvo.

Per renderla più economica delle altre auto della gamma, secondo i colleghi di Motor1 Volvo EX30 dovrebbe montare la piattaforma del gruppo cinese Geely, proprietario peraltro di Polestar e Smart, la stessa piattaforma SEA della smart #1. Pur non mancando di vantare tecnologie e particolarità del marchio svedese, questo potrebbe voler dire dei powertrain condivisi, ad esempio con la batteria da 66 kWh e motori da 272 e da 428 cavalli, potenza della versione standard e Brabus di smart #1.

Siamo ovviamente nel campo delle ipotesi per un’auto elettrica che ci aspettiamo arrivi anche in Italia e che si dovrebbe posizionare al di sotto della Volvo XC40 in termini di prezzi, con cifre che probabilmente si aggireranno poco sopra i 40 mila euro per la versione base di Volvo EX30. Ma ne sapremo di più a breve, basta pazientare qualche settimana per la presentazione ufficiale che, come anticipato, si terrà il prossimo 7 giugno.

