Un’elettrica per i giovani, economica e alla moda è una strada percorribile anche per Volvo, marchio che da sempre si è saputo distinguere per altre cose, per altre peculiarità. Ma questa potrebbe essere la volta buona, visto che con Volvo EX30 si parla proprio di un crossover a batteria che potrebbe far piene le casse del produttore, secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato.

Le premesse son quelle buone: sarà un SUV compatto (categoria che va per la maggiori), sarà economico e, stando a quanto proposto di recente da Volvo, sarà anche piuttosto tecnologico. Ma ora che lo stesso CEO Jim Rowan ha confermato che arriverà il prossimo anno, è tempo di scoprirne qualche dettaglio.

Cosa sappiamo della Volvo EX30

L’ultimo mese di Volvo è stato quasi per la metà coperto dalla vendita di auto elettriche e ibride plug-in, un risultato che ci fornisce un’idea chiara dello stato attuale delle cose nella Casa svedese. Il 42,2% per la precisione è la quota di mercato di queste ultime, di cui il 22,5% ibride plug-in, e il restante 19,7% completamente elettriche.

Per innalzare ulteriormente l’asticella c’è la nuova Volvo EX90 (in copertina), un’auto che per via del suo posizionamento (dentro il mercato premium considerando che in Italia parte da oltre 100 mila euro) contribuirà sì, ma non eccessivamente nella diffusione delle auto a batteria. Il salto in avanti è molto più probabile arrivi invece fra circa un anno, col debutto della Volvo EX30, auto elettrica più piccola ed economica, appena confermata dall’amministratore delegato Jim Rowan.

Si dovrebbe posizionare sulla stessa lunghezza d’onda della neonata Jeep Avenger, per intenderci; un SUV compatto di Volvo che sarà prodotto in Cina e che spuntava proprio in occasione della presentazione della sua sorella più imponente.

La conferma del nome e del debutto previsto per il prossimo anno di Volvo EX30 il CEO l’ha fornita ai colleghi di Automotive News Europe, ai quali ne ha parlato come un’auto cruciale per raggiungere l’obiettivo annuale di 1,2 milioni di auto vendute per il 2025.

Sul fatto che sarà una best seller lo dimostra anche il fatto che le vendite complessive di Volvo lo scorso anno non hanno raggiunto nemmeno quota 700 mila (circa 698.700 per essere più precisi), il che significa quasi raddoppiare.

Comunque, Volvo EX30 sarà un’auto costruita in Cina ma non confinata a tale mercato, un’auto che permetterà al marchio di proporsi a cifre inferiori rispetto a ora. Per ridurre i costi Mr. Rowan ha affermato che non si lesinerà sulla tecnologia di sicurezza di base, ma verrà offerta con opzioni più economiche contraddistinte anche da pacchi batteria più piccoli, al fine di adattarsi a diverse esigenze. In alcuni mercati sarà disponibile anche con un un piano d’abbonamento correlato della durata minima di tre mesi, secondo quanto dichiarato.

Per il resto sappiamo che né lei e né le future Volvo elettriche non supporteranno il battery swap (la sostituzione delle batterie) per motivi di sicurezza, e presumiamo che, visto il nome EX30, sarà più piccola delle auto della serie 40 (XC40 e C40), entrambe lunghe circa 4,40 metri.

Questo il primo quadro di un SUV compatto ed economico che arriverà sul mercato il prossimo anno; ne sapremo di più presto.

