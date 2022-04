Ora è davvero ufficiale: il marchio Smart abbandona le auto ultracompatte come l’iconica Smart ForTwo per concentrarsi su SUV elettrici (e compatti) con il debutto del nuovo progetto Smart #1. Il nuovo modello, il cui nome si legge “Smart hashtag one“, è un modello completamente a zero emissioni che punta a conquistare il segmento B del mercato delle quattro ruote proponendo caratteristiche molto interessanti.

La nuova Smart #1 sarà in vendita in Europa nel corso dei prossimi mesi. Si tratta del primo modello della nuova era di Smart che oggi è una joint venture tra Mercedes-Benz e il gruppo cinese Geely che ha investito in Europa anche acquistando i brand Volvo e Lotus. Vediamo tutti i dettagli relativi al nuovo SUV con cui Smart entra ufficialmente nel suo futuro e rafforza la sua posizione nel mercato delle auto elettriche.

Debutta la nuova Smart #1: SUV compatto da oltre 400 chilometri di autonomia

La nuova Smart #1 si presenta con linee da SUV compatto. Le dimensioni sono simili a quelle di altri modelli di segmento B con una lunghezza massima di 4,27 metri. Da notare, però, che, in rapporto al suo segmento, il passo del SUV è leggermente allungato (come piace in Cina) ed arriva fino a 2,75 metri, un dato quasi da segmento superiore. La larghezza è di 1,82 metri mentre l’altezza massima da terra è pari ad 1,63 metri. La capacità del bagagliaio arriva fino 411 litri grazie alla possibilità di regolare il posizionamento dei sedili posteriori, abbattibili o spostabili in avanti.

All’interno dell’abitacolo, la nuova Smart #1 propone un design completamente inedito. Al centro della plancia c’è un display touch da 12,8 pollici con un’interfaccia completamente personalizzabile. L’infotainment potrà beneficiare di costanti aggiornamenti over the air. C’è il supporto ai comandi vocali. Per gli automobilisti si potrà creare un esclusivo ID per personalizzare al massimo vari elementi del veicolo.

Massima personalizzazione, inoltre, viene posta anche ai sistemi di illuminazione interna, regolabili su 20 livelli con 64 varianti cromatiche tra cui scegliere. La strumentazione digitale presenta un pannello da 9,2 pollici. Il sistema audio include un amplificatore e 13 altoparlanti tra cui un sub-woofer. Di serie, inoltre, la nuova Smart #1 potrà contare sul sistema Smart Pilot. Si tratta di un pacchetto di sensori che consente al SUV di sfruttare il cruise control adattivo con sistema stop & go.

Fino a 440 chilometri di autonomia

Passiamo agli aspetti tecnici. La nuova Smart #1 è, a tutti gli effetti, un modello elettrico al 100% che promette ottime prestazioni ed autonomia elevata. Il SUV di Smart, almeno per il momento, sarà disponibile esclusivamente in una configurazione con motore singolo, in grado di erogare 272 CV e 343 Nm. La trazione è posteriore. La vettura ha una massa di 1.820 chilogrammi e può raggiungere una velocità massima di 180 km/h.

Da segnalare anche una batteria integrata con capacità massima di 66 kWh. Secondo i dati forniti da Smart, la batteria sarà in grado di garantire un’autonomia compresa tra i 420 chilometri ed i 440 chilometri (nel ciclo WLTP). I tempi di ricarica, in base alla modalità utilizzata, andranno da 3 ore a 30 minuti. Alla base del progetto c’è la nuova piattaforma modulare SEA di Geely con impianto a 400 volt.

Tale piattaforma è progettata per ospitare batterie più capienti ed anche un sistema dual motor. Entrambi gli elementi potrebbero entrare a far parte del futuro della Smart #1 nel corso dei prossimi mesi, con una variante top da affiancare al modello appena svelato.

Prezzi e disponibilità

Smart ha annunciato che i preordini della nuova Smart #1 saranno disponibili a partire dal mese di settembre 2022. Le prime consegne del SUV elettrico di casa Smart, però, sono fissate soltanto a partire dal successivo mese di gennaio 2023. Le tempistiche si riferiscono al mercato europeo. Il SUV sarà venduto anche in Cina. Per ora, l’azienda non ha ancora divulgato informazioni precise in merito ai prezzi di vendita del modello che dovrebbe partire da circa 35 mila euro. Maggiori dettagli sulla questione arriveranno, di certo, nei prossimi mesi.

