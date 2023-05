A pochi giorni dal lancio Huawei comincia a pubblicizzare il suo nuovo smartwatch, un dispositivo di cui già alcune settimane fa trapelavano i primi dettagli. Parliamo di Huawei Watch 4 e Watch 4 Pro, due orologi di fascia alta che il colosso cinese dovrebbe presentare fra dieci giorni in occasione di un evento annunciato poche ore fa che si terrà sul mercato natio il prossimo 18 maggio. In questa occasione Huawei dovrebbe lanciare un nuovo tablet (MatePad Air), un notebook 2-in-1 e i nuovi portatili della serie MateBook X 2023, oltre ai citati Huawei Watch 4 e Huawei Watch 4 Pro, smartwatch su cui qui ci soffermiamo.

Immagini e specifiche di Huawei Watch 4 e 4 Pro

Nella giornata di oggi Huawei ha condiviso un paio di immagini pubblicitarie che con buona probabilità fanno riferimento a Huawei Watch 4 e Huawei Watch 4 Pro. Di questi dispositivi emergevano i primi dettagli a inizio marzo, occasione in cui si parlava di HarmonyOS 3 come sistema operativo e dell’utilizzo di un materiale particolare per la ghiera, lo zirconio (un metallo particolarmente resistenze considerando che la sua durezza sarebbe di quattro volte superiore rispetto a quella dell’acciaio.

Altrettanto rilevante il fatto che questi nuovi smartwatch supporterebbero la connettività satellitare, dando la possibilità agli utenti di inviare SMS o effettuare eventualmente delle chiamate anche in assenza di segnale di rete mobile. Si baserebbero infatti sul segnale proveniente dai satelliti, un po’ come Huawei Watch Ultimate, smartwatch in vendita anche da noi, seppur privo di questa peculiarità, riservata al mercato cinese per ora.

Se queste erano semplici indiscrezioni, nelle scorse ore sono arrivate dal profilo Twitter Huawei Mobile le prime immagini ufficiali che mostrano uno smartwatch in un paio di scatti ravvicinati. Il produttore non specifica se si tratti di Huawei Watch 4 e Watch 4 Pro o meno, ma alla luce degli ultimi rumor tutto fa pensare che si tratti proprio di loro.

Da queste immagini si evincono ad esempio una corona/rotella che per posizionamento e forme ricorda quella di Huawei Watch 3 (in copertina) e Watch 3 Pro, posta poco sopra un pulsante fisico, sullo stesso lato e anche lui simile a quello dei predecessori. A giudicare dai render, il vetro è particolarmente esposto rispetto alla ghiera, immagini che lo fan sembrare non piatto ma curvo, non solo sui bordi più esterni.

A parte le cornici particolarmente ridotte, non è emerso altro per ora, solo qualche accenno da parte di Huawei sulla questione della robustezza. La composizione “spaziale” della seconda immagine può essere un indizio della presenza di un sistema di connettività satellitare, ma difficilmente ne saranno dotati anche le unità che arriveranno eventualmente sul nostro mercato.

Ad ogni modo, Huawei Watch 4 e Watch 4 Pro dovrebbero essere svelati dall’azienda in occasione dell’evento citato sopra che si terrà in Cina il 18 maggio, alle ore 13:30 italiane. Vi terremo aggiornati.

Potrebbero interessarti anche: Come scegliere uno smartwatch nel 2023: la guida per non sbagliare e i migliori smartwatch con e senza Wear OS