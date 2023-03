Il settore degli smartwatch non è certamente movimentato come quello degli smartphone ma i principali produttori ogni anno lanciano nuovi modelli e da Huawei sono in arrivo Huawei Watch 4 e Watch 4 Pro.

In attesa di scoprire quanto tali device faranno il loro esordio sul mercato, in Rete sono già apparsi nei database di alcuni enti certificatori, come ad esempio in quello di WiFi Alliance, nel quale sono stati pubblicati i dati relativi ad alcuni nuovi orologi di Huawei con i seguenti codici prodotto: ARC-AL00, MDS-Al10 e MDS-AL00.

Stando a quanto è possibile apprendere, ARC-AL00 è la sigla dietro cui si nasconde Huawei Watch 4 (che ha nome in codice “Arch“) mentre le altre due riguardano il modello Pro (che ha nome in codice “Medusa“).

Il database di WiFi Alliance conferma che i due nuovi smartwatch di Huawei potranno contare su HarmonyOS 3 mentre al momento non vi sono altre informazioni sulle possibili caratteristiche tecniche.

Sono trascorsi quasi due anni dal lancio della serie Huawei Watch 3 e, pertanto, tutto sembra pronto per l’arrivo della nuova generazione.

Huawei Watch 4 potrebbe usare lo zirconio

E tra le caratteristiche dei nuovi smartwatch del colosso cinese ci potrebbe essere anche una parte intorno al quadrante realizzata in zirconio, ossia una soluzione che è in grado di garantire una notevole resistenza (la sua durezza è quattro volte superiore a quella dell’acciaio).

Inoltre, sempre stando alle ultime indiscrezioni, Huawei potrebbe dotare i suoi nuovi smartwatch del supporto alla comunicazione satellitare (con la possibilità di inviare SMS anche senza connettività cellulare) e ciò rappresenterebbe un primato per questo genere di device.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Huawei per scoprire quanto la serie Huawei Watch 4 sarà lanciata e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

* * * Nella foto in alto Huawei Watch 3

