Torniamo a parlare di aggiornamenti di dispositivi indossabili e lo facciamo con Garmin, azienda leader nella produzione di dispositivi tecnologici per il fitness e l’outdoor, che ha recentemente rilasciato nuove versioni beta per i suoi sportwatch della serie Forerunner, in particolare per i due modelli avanzati Forerunner 955 (presente nell’immagine di copertina) e il nuovo Forerunner 965 presentato poco tempo fa insieme al Forerunner 265. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte e come queste migliorano l’esperienza d’uso dei possessori di questi dispositivi in vista del rilascio dell’aggiornamento anche in versione stabile.

Le novità degli aggiornamenti per Garmin Forerunner 955 e 965

Garmin continua a lavorare costantemente all’ottimizzazione e all’introduzione di nuove funzioni per i suoi smartwatch e lo fa rilasciando le versioni Beta 15.15 per il modello Forerunner 955 e Beta 4.15 per il Forerunner 965, entrambe caratterizzate da numerose somiglianze rispetto alle versioni 15.15 e 4.15 per i modelli Forerunner 255 e 265 di cui abbiamo parlato in questo articolo. Tra le novità, che sono comuni a tutti gli smartwatch interessati dagli aggiornamenti (e che potete trovare anche nell’articolo menzionato poc’anzi) troviamo il supporto all’accesso alle informazioni energetiche relative a eventi ciclistici attraverso il widget della gara, l’introduzione dei nomi dei punti di percorso e la visualizzazione della durata residua della batteria stimata in giorni sulle watchface CIQ (Connect IQ).

Per quanto riguarda i modelli Forerunner 955 e 965, l’aggiornamento beta ha corretto un problema che generava un grafico piatto per l’acclimatazione al caldo, oltre ad aver risolto un bug che poteva causare la terminazione errata dei segmenti di percorso, nonché un problema che comportava il cambiamento dell’orientamento della mappa durante lo zoom. Passando poi alle migliorie esclusive dei singoli modelli, l’aggiornamento per il Forerunner 965 ha sistemato un difetto che impediva la selezione della lingua come opzione nelle impostazioni dopo il ripristino del dispositivo, mentre quello per il modello precedente, il Forerunner 955, ha risolto una problematica relativa alla visualizzazione errata delle icone su quadranti con sfondo bianco.

Per quanto riguarda i changelog, quello relativo al modello Forerunner 255 potete trovarlo nel nostro articolo dedicato, mentre quello della versione Beta 4.15 del Forerunner 955 potete consultarlo qui sotto.

– Aggiunto il supporto per l’accesso alla guida alla potenza associata a un evento ciclistico dal widget della gara.

– Migliorata la formulazione degli allenamenti giornalieri suggeriti per il ciclismo.

– Aggiunto il supporto per la visualizzazione del nome del punto di gara sui toast dei punti di gara.

– Aggiunto il supporto per il campo della durata residua della batteria in giorni sui quadranti degli orologi CIQ.

– Corretto un problema che poteva causare un grafico piatto per l’acclimatazione al calore.

– Corretto un problema che poteva causare il mancato calcolo dei dati del sonno e dell’HRV durante la notte.

– Corretto un problema per cui l’orientamento della mappa poteva cambiare da traccia verso l’alto a nord verso l’alto durante la panoramica o lo zoom.

– Corretto un problema che poteva far sì che i segmenti non venissero terminati correttamente.

– Corretto un problema per cui la vista del calendario poteva mostrare un evento di tutto il giorno come programmato un giorno prima del giorno corretto.

– Corretto un problema per cui le immagini utilizzate nella pagina Virtual Partner venivano tagliate.

– Corretto un problema che poteva far sì che il cronometro non emettesse un avviso anche se i toni di avviso erano abilitati.

– Corretto un problema che poteva far sì che il dispositivo non consentisse la selezione della lingua durante la configurazione iniziale dopo un reset del dispositivo.

– Risolto altri problemi minori.

Disponibilità degli aggiornamenti per Forerunner 955 e 965

Al momento il rilascio degli aggiornamenti in versione beta ha interessato il 50% degli sportwatch compatibili e sta procedendo con una distribuzione graduale e automatica per tutti i modelli Forerunner 955 e 965. Se siete iscritti al programma Garmin Public Beta potete dunque procedere con l’aggiornamento e provare tutte le novità di cui vi abbiamo parlato.

Per coloro che invece desiderano aderire al programma Garmin Public Beta, è possibile farlo attraverso direttamente l’applicazione mobile Garmin Connect. Per la procedura completa e la lista dei dispositivi compatibili vi rimandiamo alla pagina di supporto del sito Garmin che spiega dettagliatamente tutti i passaggi. Una volta aderito al programma sarà possibile ricevere in anteprima le ultime novità e contribuire attivamente al processo di miglioramento dei dispositivi Garmin. A tal proposito è importante sottolineare che l’installazione di versioni beta comporta alcuni rischi, come la presenza di bug o problemi di stabilità, ma offre anche l’opportunità di sperimentare nuove funzionalità e contribuire al perfezionamento del software prima che questo sia rilasciato in versione stabile.

