Garmin ha recentemente annunciato sul proprio forum ufficiale l’arrivo di nuovi aggiornamenti beta destinati a diversi modelli di sportwatch, tra cui il modello di fascia media Garmin Forerunner 255, sostituito – anche se sarebbe più adeguato il verbo affiancato, dato che il modello in questione risulta ancora in vendita sullo store ufficiale Garmin – dal recente Garmin Forerunner 265, che fa del nuovo schermo touchscreen AMOLED il suo punto di forza. L’aggiornamento più recente, arrivato alla versione Beta 15.15, fonda le sue radici sulla precedente versione Beta 15.12 rilasciata il mese scorso e porta con sé una serie di correzioni di bug e nuove funzionalità. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità di questo aggiornamento.

Le novità dell’aggiornamento Beta 15.15 per Garmin Forerunner 255

Secondo il changelog fornito dall’azienda, l’aggiornamento Beta 15.15 introduce il supporto per la visualizzazione della durata residua della batteria nelle watchface CIQ (Connect IQ, lo store di applicazioni di Garmin). Oltre a questa gradita funzione, il nuovo aggiornamento permette al Garmin Forerunner 255 di accedere alle informazioni energetiche relative a un evento ciclistico direttamente dal widget della gara e di visualizzare il nome del punto di gara sui messaggi a comparsa del punto di gara. Infine, come di consuetudine per la maggior parte degli aggiornamenti, Garmin ha apportato diverse correzioni di bug che dovrebbero migliorare l’esperienza d’uso complessiva rispetto alla precedente versione Beta 15.12.

Per i più curiosi, di seguito inseriamo il changelog completo delle novità dell’aggiornamento Beta 15.15.

Aggiunge il supporto per l’accesso alla guida energetica associata a un evento ciclistico dal widget della gara.

Migliora la formulazione degli allenamenti giornalieri suggeriti per il ciclismo.

Aggiunge il supporto per la visualizzazione del nome del punto di gara sui toast dei punti di gara.

Aggiunge il supporto per il campo della durata residua della batteria in giorni sulle watchface CIQ.

Corregge un problema per cui le icone non venivano visualizzate correttamente sui quadranti con sfondo bianco.

Corregge un problema che poteva causare il mancato calcolo dei dati del sonno e dell’HRV durante la notte.

Corregge un problema per cui le reazioni ai messaggi di testo potevano visualizzare caratteri non validi.

Corregge un problema per cui la modifica dei campi dati nella pagina della mappa poteva causare il reset del dispositivo.

Corregge un problema per cui la panoramica del calendario poteva mostrare un evento di tutto il giorno come programmato un giorno prima del giorno corretto.

Corregge un problema per cui le immagini utilizzate nella pagina Virtual Partner venivano tagliate.

Corregge un problema che poteva far sì che il cronometro non emettesse un avviso anche se i toni di avviso erano abilitati.

Risolve altri problemi minori.

Disponibilità dell’aggiornamento Beta 15.15 per Garmin Forerunner 255

La versione Beta 15.15, disponibile solo per i membri del programma Public Beta, è considerata una Public Release Candidate, il che implica che, salvo problemi critici riscontrati durante i test beta pubblici, l’aggiornamento verrà distribuito molto presto a tutti i modelli Forerunner 255 come versione definitiva con lo stesso numero di versione. Per la distribuzione dell’aggiornamento Beta 15.15 Garmin ha scelto la piattaforma Garmin Mobile Connect (GCM), invece di optare per il classico download over-the-air (OTA).

È importante sottolineare che attualmente la versione Beta 15.15 è in distribuzione e al momento si trova al 50% di questa fase, il che significa che qualora aveste un Forerunner 255 potreste non essere ancora in grado di scaricare l’aggiornamento. Tuttavia, Garmin ci ha tenuto a far sapere che prevede di estendere la disponibilità dell’aggiornamento a un numero maggiore di dispositivi nel corso dei prossimi giorni.

In copertina Garmin Forerunner 255 e Forerunner 955

