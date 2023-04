Garmin, l’azienda leader nella produzione di dispositivi per il monitoraggio dell’attività fisica, ha annunciato di recente la disponibilità in diverse regioni del mondo dell’applicazione Dexcom Connect IQ, sviluppata da Garmin stessa, disponibile per il download sullo store proprietario dedicato agli indossabili Connect IQ. L’estensione di questo software ad un numero sempre maggiore di paesi rappresenta una grande novità nel campo del monitoraggio continuo del glucosio, soprattutto per tutte quelle persone affette da diabete di tipo 1 o 2. Vediamo insieme i dati che può raccogliere questa nuova app, i dispositivi Garmin compatibili e i paesi in cui sarà disponibile.

Monitorare il livello di glucosio sarà più semplice grazie all’app Dexcom

Grazie alla tecnologia di monitoraggio continuo del glucosio Dexcom, gli utenti possono visualizzare i livelli di zucchero nel sangue direttamente dal proprio smartwatch o ciclocomputer Garmin. Questa nuova applicazione consente di visualizzare varie metriche, tra cui le misurazioni della glicemia con uno storico di tre ore. Inoltre, il nuovo software Dexcom offre la possibilità di visualizzare la misurazione del livello di glucosio insieme ad altri valori relativi all’allenamento direttamente sul proprio dispositivo Garmin. Questa innovativa funzionalità potrebbe rivelarsi molto utile soprattutto durante l’allenamento, poiché renderebbe superflua la consultazione dello smartphone per visualizzare le informazioni, con un notevole risparmio di tempo e fatica.

Tuttavia, nonostante l’app sia compatibile con una moltitudine di dispositivi anche piuttosto datati (in basso trovate la lista completa dei dispositivi compatibili), è bene far notare come ci siano comunque alcune limitazioni importanti. Innanzitutto, per utilizzare con successo la funzione è necessario possedere un dispositivo con sistema CGM Dexcom, venduto separatamente. I modelli compatibili con l’app sviluppata da Garmin sono al momento solo due: Dexcom G6 e Dexcom G7. Inoltre, sebbene si tratti di un limite di minore importanza ma che vale la pena comunque sottolineare, per un corretto funzionamento sia il dispositivo Garmin che il Dexcom devono trovarsi nel raggio d’azione del Bluetooth dello smartphone compatibile con una connessione dati attiva. Nonostante queste limitazioni, l’applicazione Dexcom Connect IQ rappresenta comunque un’importante novità nel mondo del monitoraggio continuo del glucosio. Grazie a questa applicazione, infatti, il controllo dei livelli di zucchero nel sangue diventa estremamente semplice e immediato per tutte quelle persone affette da diabete.

Disponibilità dell’app Dexcom Connect IQ

Sebbene Garmin non abbia fornito un elenco preciso delle regioni in cui l’applicazione verrà distribuita, sembra che sia disponibile o stia per arrivare in paesi come Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia e Germania. Ciò significa che sempre più persone potranno beneficiare di questa innovativa tecnologia e migliorare la loro qualità di vita. Va sottolineato che l’applicazione Dexcom Connect IQ era già disponibile per alcuni clienti negli Stati Uniti, ma ora è possibile scaricarla su una moltitudine di smartwatch e ciclocomputer Garmin compatibili, tra cui i modelli di punta della serie Fenix ed Epix, ma sorprendentemente anche su molti Forerunner di fascia media con qualche anno alle spalle. Qualora vogliate consultare la lista completa dei dispositivi compatibili, potete farlo recandovi sulla pagina relativa all’app sul sito ufficiale Garmin seguendo questo link e cliccando sulla sezione chiamata “Compatible Devices”. Non ci resta dunque che attendere ulteriori comunicazioni da parte dell’azienda che rivelino la finestra di lancio di questa nuova app anche nel nostro Paese.

In copertina Garmin Forerunner 955 e Venu 2 Plus

Forse ti sei perso: Garmin Instinct 2X Solar è ufficiale, robusto e con un’autonomia “illimitata”