Ci ha pensato direttamente Microsoft, a mezzo del portale Xbox News e dei propri canali social ufficiali, ad annunciare ufficialmente la data dell’evento che gli appassionati di gaming stanno aspettando con grande curiosità: la prossima edizione dell’Xbox Games Showcase si terrà domenica 11 giugno 2023 alle ore 19 italiane.

Xbox Games Showcase e Starfield Direct: ecco come seguirli

Come si apprende dal tweet pubblicato dall’account ufficiale, domenica 11 giugno 2023 non ci sarà soltanto un evento a tenere gli appassionati di gaming, e di Xbox in particolare, incollati alla diretta streaming: se alle ore 11 am PT (da noi, come detto, saranno le 19) sarà l’Xbox Games Showcase ad aprire le danze, subito dopo si terrà la Starfield Direct, ovvero una diretta interamente dedicata a Starfield che ci permetterà di scoprire maggiori informazioni sull’atteso RPG sci-fi edito da Bethesda Game Studios.

Partendo dal primo evento, il Games Showcase verrà sfruttato per dare il giusto risalto ad una varietà di titoli Xbox frutto del lavoro di sviluppo degli studi interni del colosso di Redmond. Naturalmente, molti di questi titoli approderanno su Game Pass già a partire dal 2023. La seconda parte dell’appuntamento, invece, sarà una full immersion in Starfield, con contributi vari che includeranno del nuovo gameplay ma anche dietro le quinte e interviste coi creatori del gioco.

Anche questa volta Microsoft riproporrà il format utilizzato lo scorso anno, pertanto dopo l’evento ci sarà l’Xbox Games Showcase Extended, con un insieme di interviste che consentiranno agli utenti interessati di apprendere informazioni più dettagliate sui titoli illustrati.

Tutto l’evento potrà essere seguito in diretta streaming sui canali ufficiali dell’azienda, i link sono riportati qui sotto:

