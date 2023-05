Amazon ha annunciato il rilascio di un importante aggiornamento per il supporto allo standard di casa intelligente Matter, che è ora disponibile anche sui modelli più vecchi di Echo. L’aggiornamento porta anche il supporto a Thread e ha reso l’app di iOS di Alexa compatibile col sistema.

Amazon ha scelto un approccio lento e costante per Matter, lanciato alla fine del 2022, volendo essere sicura che funzionasse correttamente prima di renderlo disponibile alla sua enorme base di clienti. A partire da oggi, quindi, anche Echo, Echo Dot ed Echo Plus di seconda generazione supportano il nuovo standard della domotica.

La casa intelligente è ora ancora più smart grazie ai dispositivi Amazon

In precedenza, Amazon aveva attivato Matter solo su alcuni dei suoi parlanti intelligenti, e la configurazione di un dispositivo Matter con Alexa era disponibile solo su uno smartphone Android. Con un post sul blog ufficiale di Alexa, l’azienda ha confermato di aver quindi esteso la compatibilità con il nuovo standard della domotica a tutti i suoi altoparlanti intelligenti, portando il numero totale dei modelli compatibili a 20.

A partire da oggi sarà possibile utilizzare anche l’applicazione per iOS per configurare Matter, mentre l’altoparlante smart Echo di quarta generazione può ora fungere da router Thread e permette di aggiungere i dispositivi che si basano su questo protocollo di comunicazione, come le prese smart Eve e le luci smart Nanoleaf.

Matter è una tecnologia che, lavorando su tre protocolli diversi, si pone l’obiettivo di risolvere alcuni dei più grandi problemi dei dispositivi smart home, come la configurazione, la sicurezza e l’affidabilità. I dispositivi che supportano questo standard possono comunicare tra di loro in autonomia, permettendo anche il collegamento tra dispositivi appartenenti ad ecosistemi diversi, e anche di produttori diversi.

Con un totale di 100 milioni di dispositivi Amazon Echo attivi nel mondo, ai quali si sommano i Google Nest e Apple Home, la gestione della casa intelligente è diventata più efficiente, conveniente e alla portata di tutti.