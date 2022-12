Continuiamo a seguire con interesse i primi importanti passi di Matter nel settore smart home e il nuovo protocollo, che ha fatto il suo esordio la scorsa settimana ed è poi sbarcato sui dispositivi Google Nest e Android, ora arriva anche sui device della serie Amazon Echo, così come già anticipato lo scorso mese.

Sono ben 17 i dispositivi Amazon Echo che supportano in via ufficiale il nuovo standard smart home interoperabile, una soluzione che dovrebbe consentire a tutto il settore di compiere un notevole passo in avanti, garantendo agli utenti di fare operare insieme dispositivi di diversi produttori in modo quasi automatico.

17 device di Amazon ora supportano Matter

Nell’annunciare questa importante novità il team di Amazon ci tiene a precisare che tra gli obiettivi del colosso statunitense vi è quello di rendere la casa non soltanto intelligente ma anche semplice e Matter, che permette a dispositivi e servizi diversi di dialogare tra loro, rappresenta una soluzione che potrebbe rivoluzionare il settore.

Questo è l’elenco dei 17 dispositivi di Amazon per i quali è stato implementato il supporto ufficiale a Matter:

Echo Dot (5th Gen)

Echo Dot (5th Gen) with clock

Echo (4th Gen)

Echo Dot (3rd Gen, 2018 release)

Echo Studio

Echo Show 8 (2nd Gen, 2021 release)

Echo Show 10 (3rd Gen)

Echo Show 5 (2nd Gen, 2021 release)

Echo Show 15

Echo Dot (Gen 3 with Clock)

Echo Dot (Gen 4 with Clock)

Echo Show 5

Echo (v3)

Echo Dot Gen 4

Echo Input

Echo Flex

Echo Show 8

Il team di Amazon spiega che l’approccio graduale che l’azienda statunitense ha deciso di seguire consente di iniziare a implementare il supporto a Matter per i tipi di dispositivi più comuni ma il lavoro degli sviluppatori continuerà con test di interoperabilità, stabilità e longevità, in modo da garantire agli utenti un’esperienza senza interruzioni e di alta qualità con Alexa.

Se per questa prima fase Amazon ha deciso di occuparsi soltanto di Android, con la prossima arriverà il turno degli utenti iOS (stando ai programmi del colosso statunitense, ciò dovrebbe avvenire nella prima parte del 2023).

Ulteriori dettagli saranno svelati in occasione del CES 2023 di Las Vegas, manifestazione che prenderà il via il 5 gennaio.