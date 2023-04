Il team di Apple ha annunciato nelle scorse ore l’introduzione di un nuovo servizio dedicato agli utenti Apple Card, i quali possono decidere di aumentare i loro premi Daily Cash con un conto di risparmio Savings di Goldman Sachs.

Il colosso di Cupertino ci tiene a mettere in risalto che si tratta di una soluzione che offre un APY ad alto rendimento pari al 4,15%, ossia un tasso che è oltre 10 volte la media nazionale negli Stati Uniti, il tutto senza commissioni, depositi minimi e requisiti di saldo minimo.

In sostanza, gli utenti avranno la possibilità di configurare e gestire facilmente il proprio conto Savings direttamente da Apple Card in Wallet.

Una nuova possibilità per gli utenti Apple Card

Ricordiamo che Apple Card è la carta di credito ufficiale del colosso di Cupertino, lanciata nel 2019 e realizzata in collaborazione con Goldman Sachs e Mastercard.

A rendere molto interessante questo prodotto finanziario è una caratteristica non comune: gli utenti non hanno necessariamente bisogno della carta stessa prima di poter iniziare a usarla, in quanto Apple Card può essere sfruttato attraverso il servizio Apple Pay.

Jennifer Bailey, vicepresidente di Apple Pay e Apple Wallet, ha spiegato che Savings è un sistema che aiuta gli utenti a ottenere ancora più valore da Daily Cash, in quanto fornisce loro un modo semplice per risparmiare denaro ogni giorno.

Una volta impostato un conto di risparmio, tutti i futuri contanti giornalieri guadagnati dall’utente verranno automaticamente depositati sul conto (ma questa funzionalità può anche essere modificata in qualsiasi momento) e per aumentare ulteriormente i propri risparmi sarà anche possibile depositare fondi aggiuntivi in Savings.

Un’apposita schermata in Apple Wallet permetterà di monitorare comodamente il saldo del proprio conto e gli interessi maturati nel tempo e attraverso essa sarà anche possibile prelevare fondi in qualsiasi momento, trasferendoli su un conto bancario collegato senza commissioni.

Il servizio è disponibile soltanto negli Stati Uniti.