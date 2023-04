Ieri era il secondo martedì del mese, giornata scelta da Microsoft per il rilascio degli aggiornamenti mensili sulle versioni di Windows supportate, il Patch Tuesday di aprile ha distribuito update sia per Windows 11 che per Windows 10, vediamo insieme le principali novità.

Le novità introdotte in Windows 11 22H2

Partiamo con quella che è l’ultima versione disponibile del sistema operativo desktop di Microsoft, grazie all’aggiornamento KB5023778, Windows 11 22H2 riceve la build 22621.1555; la novità più evidente è l’inclusione di Local Administrator Password Solution (LAPS) come parte di Windows stesso, lo strumento era scaricabile gratuitamente in precedenza, ma con l’integrazione nel sistema viene reso più accessibile.

L’azienda introduce anche alcune modifiche dal punto di vista del design: la casella di ricerca è ora più uniformata con le modalità di colore personalizzate, soprattutto con l’utilizzo dei temi scuri, inoltre per coloro che hanno ottenuto l’accesso all’anteprima di Bing, potrebbe essere visualizzato un apposito pulsante. Il menù utente raggiungibile dal tasto Start può ora mostrare determinati messaggi che richiedono agli utenti di intraprendere azioni specifiche.

Come di consueto inoltre, Windows 11 22H2 beneficia di una lunga serie di modifiche e correzioni dal punto di vista della sicurezza.

Windows 11 21H2

La versione base di Windows 11, la 21H2, beneficia a sua volta dell’aggiunta della soluzione per la password dell’amministratore locale, grazie all’aggiornamento KB5025224 che porta il numero di build del sistema operativo a 22000.1817, oltre a miglioramenti generali per l’esperienza di ricerca. Anche qui vengono implementate tutta una serie di correzioni lato sicurezza.

Windows 10

Anche la precedente versione del sistema operativo dell’azienda riceve la sua dose di aggiornamenti, Windows 10 versione 22H2 e versione 21H2 (edizioni Home e Pro) nonché le versioni Enterprise ed Education 20H2 ricevono l’update KB5025221 che, in base alla versione, porta i numeri build 19045.2846, 19044.2846 o 19042.2846. Oltre alle correzioni in materia di sicurezza, Microsoft introduce anche in queste versioni il Local Administrator Password Solution (LAPS) come parte del sistema.

Trattandosi di aggiornamenti obbligatori, l’utente non dovrà fare nulla, se non riavviare il sistema quando riceverà la notifica della conclusione dell’aggiornamento.

