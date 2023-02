Il settore dei notebook da gaming ha un altro protagonista: da questa settimana, infatti, è disponibile in Italia il nuovo ROG Strix SCAR 18, appena annunciato ufficialmente da ASUS Republic of Games che aveva presentato il modello (G834) in occasione del CES 2023 di inizio gennaio.

Il nuovo laptop per il gaming di ASUS ROG va ad occupare la fascia alta del mercato, proponendo CPU Intel e GPU NVIDIA di ultima generazione per una scheda tecnica che non lascia compromessi. Il nuovo ASUS ROG Strix SCAR 18 punta ad offrire il massimo delle prestazioni in gaming per il settore dei notebook.

L’accesso a questo livello di performance, naturalmente, non sarà a buon mercato. Vediamo tutto quello che c’è da sapere su prezzo e specifiche del nuovo ROG Strix SCAR 18 oltre che dove comprarlo già al lancio.

ASUS ROG Strix SCAR 18 arriva in Italia: ecco la scheda tecnica

Il nuovo ASUS ROG Strix SCAR 18 è disponibile da questa settimana sul mercato italiano nella variante caratterizzata dalla sigla G834. Il notebook di ASUS ROG rappresenta il nuovo punto di riferimento della gamma di laptop da gaming del brand. A gestirne il funzionamento è il processore Intel Core i9-13980HK, CPU che è anche il punto di riferimento della 13° generazione di processori Intel Core.

Questo Core i9 può contare sull’architettura ibrida della nuova generazione di processori Intel e su di una configurazione con ben 24 Core (8 Core Performance e 16 Core Efficient) e 32 Thread, rappresentando la base di partenza ideale per tutti i videogiocatori oltre che per tutti gli utenti che hanno bisogno di una CPU ad altissime prestazioni, inclusa in un form factor portatile e non in un più grande case desktop. Il TDP è di ben 65 W.

La nuova generazione di Intel Core promette un notevole passo in avanti in termini di performance rispetto alla già ottima 12° generazione. Intel, proprio in relazione al nuovo Core i9 che troviamo anche sul notebook di ASUS, aveva anticipato un miglioramento fino al +11% rispetto al Core i9-12900HK in Single Thread e del +49% in Multithread. Per sapere di più potete dare un’occhiata al link qui di seguito.

Anche lato GPU le prestazioni saranno al top. Il nuovo ROG Strix SCAR 18 porta sul mercato la nuovissima NVIDIA RTX 4090 per laptop che promette prestazioni incredibili (come ampiamente confermato dai primi test di queste settimane). La GPU integra la tecnologia Advanced Optimus che consente di inviare i fotogrammi direttamente al display, tramite un MUX switch e bypassando la grafica integrata per ottenere prestazioni migliori fino al 10% e un miglioramento dell’autonomia.

Non manca il pieno supporto al DLSS 3 che, per il gaming su laptop, fa la differenza garantendo un miglioramento enorme delle prestazioni. Per saperne di più sull’effetto del DLSS 3 in gaming vi consigliamo di dare un’occhiata al video qui di sotto dove (per un laptop differente dal ROG Strix SCAR 18 ma ugualmente dotato di NVIDIA RTX 4090) vi mostriamo, numeri alla mano, le potenzialità della tecnologia di NVIDIA.

L’accoppiata CPU e GPU è poi supportata da un Nebula Display da ben 18 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel e formato in 16:10. Il pannello presenta una frequenza d’aggiornamento di 240 Hz ed è, quindi, ampiamente in grado di supportare al meglio i videogiocatori per qualsiasi titolo.

Anche per i più frenetici titoli eSport sarà possibile beneficiare di un refresh rate altissimo che andrà a migliorare in modo significativo l’esperienza d’uso. Il display è dotato di certificazione PANTONE e copertura 100% DCI-P3. Il tempo di risposta è di 3 ms. ASUS ROG ha già confermato l’arrivo di varianti da 16 e 17 pollici del nuovo Strix SCAR che potranno contare su differenti combinazioni hardware.

Il nuovo laptop ASUS ROG può contare su di un sistema di raffreddamento particolarmente interessante. ROG Strix SCAR 18, infatti, adotta la tecnologia Tri-Fan, con un sistema di prese d’aria a tutto tondo (per migliorare l’airflow interno e quindi lo smaltimento del calore) e un dissipatore al metallo liquidi Conductonaut Extreme con 7 heat pipe.

Rispetto alla generazione precedente, il nuovo sistema copre una superfice totale maggiore di oltre l’82% andando a garantire fino a 15° in meno per quanto riguarda la temperatura d’esercizio. La terza ventola, novità del sistema sviluppato da ASUS ROG, si concentra sulla GPU e sulla VRAM per ridurre al minimo possibile la temperatura di un componente chiave per ottenere il massimo delle prestazioni in gaming.

Il nuovo ASUS ROG Strix SCAR 18 arriva sul mercato in un’unica configurazione con 32 GB di memoria RAM DDR5 4800 SO-DIMM (con possibilità di espansione fino a 64 GB) e con 1 TB di storage con due unità da 512 GB PCIe 4.0 NVMe M2 in RAID 0. Il notebook può contare su di una dotazione completa di porte con una Thunderbolt 4, una HDMI 2.1, una USB-C 3.2 Gen 2 e 2 USB-A 3.2 Gen 2 oltre che una porta LAN da 2,5G.

Da segnalare anche la tastiera retroilluminata RGB (si tratta di una tastiera full size con tastierino numerico e layout italiano), supporto Aura Sync, una webcam da 720p, il supporto Wi-Fi 6E Triple Band, il Bluetooth 5.2 ed un sistema audio con 4 speaker. La batteria è da 90 Wh. Il laptop presenta un peso complessivo di 3,1 chilogrammi con uno spessore, da chiuso, di ben 3,08 cm. Lato software c’è naturalmente Windows 11 Home.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo ASUS ROG Strix SCAR 18 (2023) G834 G834JY-N6069W è disponibile ufficialmente a partire da questa settimana in Italia con un prezzo di listino di 4.199 euro. Per la prima fase di vendita, il laptop sarà ordinabile sull’ASUS Shop ma è in arrivo anche su Amazon e presso altri rivenditori.

Da notare che la nuova gamma ROG Strix SCAR comprenderà anche altre varianti. Sono in arrivo diverse versioni del nuovo notebook tra cui una variante da 16 pollici con NVIDIA RTX 4080 e Intel Core i9-13980HX. Tale versione è attualmente in preordine su ASUS Store al prezzo di 3.449 euro con consegne a partire da fine febbraio.

