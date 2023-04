WhatsApp Beta per iOS si aggiorna e anticipa la nuova forma delle newsletter

Nelle scorse ore, WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento beta per iOS tramite il TestFlight beta Program, portando l’applicazione alla versione 23.8.0.75 — 2.23.8.75 nelle Impostazioni dell’applicazione, la build di TestFlight è la 23.8.0 (467772781). Se vi state interrogando sulle novità introdotte da questa nuova versione dell’app, ebbene sappiate che allo stato attuale non ci sono nuove funzioni già introdotte da segnalare, tuttavia sono presenti delle tracce evidenti di come il team di sviluppo di WhatsApp stia lavorando per introdurre lo strumento delle newsletter — denominate ‘Canali’ — con un futuro aggiornamento.

Nei giorni e nelle settimane precedenti, vi abbiamo raccontato in dettaglio tutte le novità relative a WhatsApp: dalle novità riguardanti gli adesivi al nuovo editor di testo più ricco di opzioni, passando per l’ottimizzazione delle didascalie dei contenuti multimediali su iOS, l’interfaccia del blocco schermo e non solo. Per le notizie relative al mondo Android, potete fare riferimento alla nostra pagina disponibile a questo link; per tutte quelle riguardanti l’app per iOS e Desktop, vi basterà invece cliccare su questo link.

WhatsApp Beta per iOS: le novità dell’aggiornamento 23.8.0.75

Venendo ora alla novità non introdotta ma almeno prospettata dalla nuova versione beta di WhatsApp per iOS, con la versione 23.8.0.75 viene ripreso quanto vi avevamo già segnalato in ambito Android in occasione dell’aggiornamento 2.23.8.6 di inizio mese: il team di sviluppo di WhatsApp sta preparando il terreno per l’introduzione di un nuovo strumento denominato ‘Canali’, che potrà essere sfruttato per il broadcasting di informazioni ad un numero elevato di utenti: in parole povere, per l’invio di newsletter di varia natura.

Grazie ai nuovi ‘Canali’, gli utenti otterranno la possibilità di ricevere aggiornamenti utili dalle fonti da loro scelte direttamente; tale strumento, dunque, potrà rivelarsi decisamente utile per apprendere rapidamente le ultime novità su temi, prodotti o servizi di proprio interesse. Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sotto, l’introduzione della funzione in discorso sarà foriera della riorganizzazione di un’intera sezione dell’applicazione: il tab attualmente denominato Stato cambierà nome in Aggiornamenti e i canali troveranno posto proprio in questa schermata. Un Canale WhatsApp viene descritto come uno strumento privato nel cui contesto i numeri di telefono e le informazioni degli utenti che scelgano di unirsi al canale vengono sempre tenute nascoste. Tuttavia. è opportuno che sappiate fin da ora che i messaggi ricevuti all’interno di un Canale non potranno beneficiare della crittografia end-to-end; tale sistema di protezione verrà ovviamente mantenuto intatto per i messaggi privati scambiati dagli utenti.

Questa nuova funzione sarà facoltativa e, dunque, non andrà a trasformare una piattaforma di messaggistica privata come WhatsApp in un social network: gli utenti saranno sempre liberi di scegliere se iscriversi/rimanere iscritti ad un determinato canale e nessun altro potrà conoscere i canali da loro seguiti, indipendentemente dal fatto di figurare nella lista dei contatti salvati oppure no. In aggiunta a questo, non ci saranno iscrizioni automatiche ai Canali, non essendo neppure previsto un sistema algoritmico di suggerimenti che spinga gli utenti verso determinati contenuti. Non mancherà, invece, una funzione di ricerca per consentire agli utenti di trovare i Canali di proprio interesse.

È bene sottolineare che la novità descritta è ancora oggi in fase di sviluppo per i dispositivi Android e iOS e che verrà resa disponibile soltanto con futuri aggiornamenti delle rispettive applicazioni. Allo stato attuale, i Canali non sono ancora arrivati neppure per gli utenti del ramo Beta.

Come aggiornare WhatsApp Beta per iOS

Infine, veniamo alla solita nota dolente: il programma beta di WhatsApp per iOS è al completo, pertanto potete installare questa nuova versione soltanto nel caso in cui ne facciate già parte. Per la pagina dedicata potete fare riferimento a questo link. La versione più recente di WhatsApp per iOS, invece, è scaricabile dall’App Store tramite questo link.