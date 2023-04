Una nuova versione di WhatsApp per iOS rivela che il team di sviluppo sta per introdurre una nuova possibilità quando si inviano dei media nella chat.

La versione 23.8.0.74 di WhatsApp beta per iPhone permette ad alcuni beta tester di aggiungere una didascalia quando inoltrano immagini, video, GIF e documenti.

WhatsApp permetterà di aggiungere una descrizione ai media inoltrati

In precedenza la didascalia veniva rimossa quando la si aggiungeva per l’invio, ma ora il team di WhatsApp sta sperimentando una soluzione.

Alcuni beta tester di WhatsApp beta ora possono modificare la didascalia corrente e aggiungere una nuova descrizione per l’elemento da inoltrare, tuttavia la nuova descrizione verrà inviata come messaggio separato in modo che tutti nella chat sappiano che non è quella originale. Ecco la funzionalità in azione allo stato attuale di sviluppo.

Questa opzione dovrebbe permettere di comunicare con maggiore chiarezza l’intento dei media inviati e rendere più facile per gli altri capire di cosa trattano.

Al momento possibilità di aggiungere una descrizione al media inoltrato è accessibile per alcuni beta tester che eseguono l’ultima versione di WhatsApp beta per iOS tramite il programma TestFlight e dovrebbe essere distribuita a un numero più ampio di utenti nei prossimi giorni.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

Per provare le novità in sperimentazione in WhatsApp per iOS basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione pubblica più recente di WhatsApp per iOS può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

Potrebbe interessarti: le nostre Guide WhatsApp per usare al meglio l’applicazione