Il produttore cinese Xiaomi ha sfruttato il palcoscenico di Pechino per presentare, momentaneamente per il mercato di casa, tantissimi nuovi prodotti: i riflettori erano tutti sul nuovo flagship con spiccate doti fotografiche Xiaomi 13 Ultra.

Come detto, lo smartphone non era però da solo. Oltre a lui, infatti, sono stati presentati anche i tablet Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro, la Smart Band 8 e altri tre dispositivi molto interessanti, focus di questo articolo: una nuova TV enorme e luminosissima, uno speaker Bluetooth portatile e una lampada smart da scrivania piuttosto particolare. Scopriamo tutti i dettagli.

Xiaomi TV Master 86″: una QLED che si crede OLED

La serie Xiaomi TV Master guadagna il nuovo modello QLED da 86 pollici con retroilluminazione mini-LED e risoluzione 4K Ultra HD. La scelta di questa diagonale è stata fatta, come dichiarato da Xiaomi, per renderla più grande possibile pur mantenendola facilmente trasportabile all’interno degli appartamenti (durante l’evento è stato espressamente dichiarato che è stato fatto per farla entrare negli ascensori).

La nuova Xiaomi TV Master da 86 pollici presenta 1080 zone di retroilluminazione Mini-LED che la aiutano a raggiungere una luminosità di picco di 2000 nit durante la visualizzazione di contenuti HDR ma, al contempo, gli consentono di (quasi) replicare i neri perfetti dei pannelli OLED grazie alla luminosità minima pari a 0,0001 nit. Inoltre, questo pannello QLED ha una frequenza di aggiornamento massima pari 144 Hz e supporta il VRR e l’AMD FreeSync Premium Pro: grazie a questo e alla presenza delle porte HDMI 2.1, la TV risulta compatibile con le moderne console di gioco.

Dal punto di vista della godibilità dei contenuti visivi, la TV Master da 86 pollici supporta HDR10+, Dolby Vision IQ e IMAX Enhanced; l’audio, invece, pompa attraverso un sistema surround 3.1, composto da un subwoofer da 20 W, uno speaker centrale da 20 W e due speaker laterali da 15 W ciascuno, per un totale di 70 W.



Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche della nuove smart TV Xiaomi TV Master 86″.

Dimensioni: 1920 x 1126 x 345 mm (con la base)

x x (con la base) Peso: 67,9 kg (con la base) o 62,5 kg (senza base)

(con la base) o (senza base) Materiali: plastica (cornice frontale, cover posteriore), metallo (telaio)

(cornice frontale, cover posteriore), (telaio) Pannello: QLED da 86″ con retroilluminazione Mini-LED (1080 zone diverse di illuminazione) Risoluzione: 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) Frequenza di aggiornamento: 144 Hz

Angolo di visione: 178° Luminosità minima: 0,0001 nit Luminosità di picco (HDR): 2000 nit Spazio colore: DCI-P3 al 99% HDR10+ , Dolby Vision IQ , IMAX ENHANCED , AMD FreeSync Premium Pro

da con retroilluminazione (1080 zone diverse di illuminazione) CPU: Cortex-A73 quad-core

quad-core GPU: ARM Mali-G52 (2EE) MC1



Memoria RAM: 4 GB

Spazio di archiviazione: 64 GB

Audio: surround 3.1 (due speaker laterali da 15 W , uno speaker centrale da 20 W , un subwoofer da 20 W ), DTS Virtual X , Dolby Atmos

(due speaker laterali da , uno speaker centrale da , un subwoofer da ), , Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac, 2.4 e 5 GHz)

(802.11 ac, 2.4 e 5 GHz) Dotazione di porte: 1x Ethernet RJ45 1x HDMI 2.1 (ARC + 4K a 144 Hz + VRR) 1x HDMI 2.1 (4K a 144 Hz + VRR) 1x HDMI 1x USB Type-A (3.0) 1x USB Type-A (2.0) 1x S/PDIF 1x jack audio da 3,5 mm

Consumo energetico: 550 W

Sistema operativo: MIUI TV

Xiaomi Sound Move: speaker portatile con la qualità Harman Kardon

Il nuovo Xiaomi Sound Move è uno speaker Bluetooth realizzato in alluminio anodizzato, impermeabile ad acqua e polvere con certificazione IP66.

Per quanto riguarda il suono, al suo interno troviamo quattro speaker (audio stereo) a doppia simmetria (due a sinistra e due a destra, le coppie sono formate da un altoparlante full-range e da un radiatore passivo) che forniscono audio ad alta risoluzione con pressione sonora massima pari a 90 dB (potenza nominale pari a 15 W). L’ottimizzazione dell’audio è a cura di Harman Kardon.

Una peculiarità dello Xiaomi Sound Move è data dalla presenza di un accelerometro che capisce il posizionamento (orizzontale o verticale) dello speaker per ottimizzare il suono: se posizionato orizzontalmente, esso emette un suono stereo “normale”; se posizionato in verticale, spingerà ulteriormente per fornire un suono più forte e ricco.

Nella parte anteriore sono presenti il pulsante di accensione/spegnimento e l’indicatore luminoso (che segnala dieci diversi stati, sfruttando cinque colorazioni diverse del LED RGB e la possibilità di lampeggiare o rimanere fisso), mentre sulla parte superiore troviamo cinque pulsanti di controllo (disattiva/attiva i microfoni, riduci il volume, riproduzione/pausa, aumenta il volume e attiva/disattiva il Bluetooth).

Lo Xiaomi Sound Move è anche smart: grazie alla presenza dei microfoni, può essere controllato tramite la voce (è compatibile con l’assistente Xiao AI) e consente di controllare a sua volta tutti i dispositivi per la smart home (compatibili con Xiao AI).

Lato connettività, Xiaomi Sound Move supporta il Wi-Fi 5 (802.11 ac), il Bluetooth 5.3 (con codec LHDC) e la connessione cablata tramite porta USB Type-C. Lo speaker è compatibile con dispositivi che eseguono Android 4.4 (e versioni successive) o iOS 9.0 (e versioni successive). Inoltre, è possibile sfruttare due Sound Move in accoppiata per formare un vero e proprio stereo.

Chiude il pacchetto una batteria da 4150 mAh che, stando a quanto dichiarato dal produttore cinese, garantisce un’autonomia di 21 ore in riproduzione Bluetooth e fino a cinque giorni e mezzo in standby in modalità smart.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa dello Xiaomi Sound Move.

Dimensioni: 177 x 55,5 x 55,5 mm

x x Peso: 568 grammi

Materiali: alluminio anodizzato (corpo) e silicone antiscivolo (sui lati corti e sul lato inferiore)

(corpo) e (sui lati corti e sul lato inferiore) Certificazione: IP66

Controllo: tramite pulsanti

Avvisi: tramite LED RGB

Audio: stereo (tuned by Harman Kardon) Due altoparlanti full-range da 1,75″ Due radiatori passivi Potenza nominale: 2 x 7,5 W (totale 15 W) Pressione sonora: 90 dB Harman AudioEFX

(tuned by Harman Kardon) Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.3 , USB Type-C

(802.11 ac), , Compatibilità: Android 4.4 o iOS 9.0 e versioni successive

o e versioni successive Batteria: 4150 mAh

Previous Next Fullscreen

C’è anche una lampada smart da scrivania targata MIJIA

Il terzo e ultimo dispositivo di questa rassegna è una lampada smart chiamata MIJIA Pi Pi Lamp, la cui caratteristica peculiare è la capacità di provare emozioni.

Grazie ad alcuni sensori (di rilevamento del tocco e dei movimenti) e una fotocamera alimentata dall’intelligenza artificiale, la lampada viene influenzata dagli stimoli esterni per produrre diversi stati d’animo che si riflettono in un vero e proprio cambio d’umore (può provare “emozioni” come calma, gioia, tristezza, rabbia, sorpresa, disgusto e paura) che viene evidenziato da un LED posto nello stelo.

Addirittura, come sottolineato nella stessa pagina del prodotto, “accarezzando” la “testa” della lampada, essa reagirà come un qualsiasi cucciolo, strofinandosi contro il palmo della mano dell’utente.

Grazie alla fotocamera integrata e ad un algoritmo di rilevamento della mano, inoltre, la lampada è in grado di capire dove sia necessario “fare più luce”: ad esempio, qualora l’utente stesse lavorando su qualcosa con le proprie mani, la Pi Pi Lamp riconoscerebbe il posizionamento delle mani per seguirle automaticamente.

Per il resto, ci troviamo di fronte ad una lampada dotata di LED da 170 lumen, con temperatura del colore variabile tra 2700K e 5700K, consumo di 12 W (di cui 5W per l’illuminazione).

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzi di queste novità targate Xiaomi

Andiamo ora a vedere disponibilità e prezzi di questi tre dispositivi da poco presentati, sul mercato di casa, dal produttore cinese Xiaomi.

La nuova Xiaomi TV Master è già disponibile al pre-ordine in Cina (le vendite inizieranno il prossimo 21 aprile), nella sola colorazione nera, al prezzo di 15999 yuan (pari a circa 2122 euro al cambio attuale). 1989

Lo speaker Xiaomi Sound Move è addirittura già disponibile all’acquisto sul mercato cinese, dove viene proposto al prezzo di 699 yuan (circa 93 euro).

A differenza degli altri due prodotti, la MIJIA Pi Pi Lamp è disponibile attraverso una campagna di crowdfunding sul portale Xiaomi Youpin (sempre in Cina). Il prezzo per chi decide di scommettere sul prodotto è di 499 yuan (circa 66 euro); nonostante manchino ancora sette giorni alla chiusura della campagna, è stato già raccolto il 300% dell’importo prefissato.

È complicato dire se qualcuno di questi tre prodotti, piuttosto interessanti, arriverà mai a vedere la luce sul mercato italiano: per quanto riguarda le TV, piano piano Xiaomi sta iniziando a portarle anche in occidente; più difficile, invece, dare indicazioni sullo speaker e sulla lampada.

Potrebbero interessarti anche: Xiaomi lancia i suoi occhiali audio smart e Migliori smart TV di questo mese: ecco i nostri consigli