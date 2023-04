In occasione del lancio odierno di Xiaomi 13 Ultra, l’azienda cinese ha annunciato ufficialmente anche Xiaomi Smart Band 8. Il design è il solito, ma stavolta a cambiare, oltre alla ghiera in metallo, è il sistema d’aggancio con i cinturini che rendono questa smartband piuttosto versatile, pensata per essere fissata al piede coi lacci delle scarpe o al collo come un ciondolo.

Lo schermo è da 1,62″, come la versione precedente, c’è (finalmente) un sensore di luminosità, supporta i pagamenti contactless grazie alla tecnologia NFC, anche se non è detto che ci sarà anche sull’eventuale versione globale, e sulla carta promette un paio di giorni in più di autonomia; per un assaggio veloce. Per tutti i dettagli su Xiaomi Smart Band 8, seguiteci.

Caratteristiche e design di Xiaomi Smart Band 8

Design

Grazie al nuovo sistema di aggancio dei cinturini Xiaomi Smart Band 8 fa un bel passo in avanti per quanto riguarda lo stile. Rispetto ai modelli precedenti il corpo non viene più vestito, bensì è possibile optare per vari sistemi di aggancio simili a quelli degli smartwatch che collegano le due estremità più corte. Ci sono fibbie più larghe con cui agganciare cinturini anche in pelle o in tessuto, o più strette che permettono di fissarci dei braccialetti in metallo.

Volendo Xiaomi Smart Band 8 può diventare anche un ciondolo o un pod da running. Basta scegliere uno dei tanti accessori disponibili a parte, merito del nuovo sistema di sgancio rapido integrato nel corpo della smartband.

Caratteristiche e funzioni

Xiaomi Smart Band 8 vanta una ghiera in metallo con fondello in plastica, è impermeabile fino a 50 metri di profondità e pesa circa 27 grammi con cinturino in TPU incluso. Molto simile alla versione precedente lo schermo AMOLED da 1,62″, un pannello touch con la stessa risoluzione e densità di 326 PPI protetto da un vetro temperato 2,5D, ma un po’ più luminoso, considerando il picco di 600 nit e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz (Xiaomi non dichiarava il refresh rate del modello precedente). Rilevante la presenza della funzione di regolazione automatica della luminosità, una pecca importante di Xiaomi Smart Band 7 che lasciava spazio alle sole regolazioni manuali.

A corredo delle tante opzioni di cinturini disponibili ci sono oltre 200 quadranti con cui personalizzare Xiaomi Smart Band 8, dispositivo che integra più di 150 modalità sportive e attività, compreso il nuovo profilo running bean che, quando la smartband è agganciata al piede con l’accessorio dedicato (venduto a parte), fornisce 13 dati avanzati con cui monitorare meglio la corsa: fra cui la lunghezza e la frequenza del passo, la forza e il tempo di contatto con il suolo, eccetera. Fra le novità ci sono anche la modalità pugilato interattivo, una modalità di corsa intelligente che sprona a mantenere un certo ritmo, 10 lezioni di corsa integrate e la possibilità di proiettare i dati rilevati dalla smartband sui dispositivi di terze parti, fra le altre cose. E no, niente GPS nemmeno stavolta.

Per quanto riguarda la salute, Xiaomi Smart Band 8 monitora la frequenza cardiaca 24 ore su 24, il sonno in fasi, lo stress e l’ossigeno nel sangue. Per il resto, non manca il supporto ai pagamenti contactless (in Cina), i promemoria, le notifiche dello smartphone, il meteo, le sveglie e altre funzioni smart.

Questione autonomia, Xiaomi Smart Band 8 è dotata di una batteria da 190 mAh che promette fino a 16 giorni di utilizzo tipico, 6 tenendo attiva la modalità Always-on Display. Scendono di molto i tempi di ricarica: per passare dallo 0 al 100% di carica serve un’ora, circa la metà rispetto al modello precedente, da 180 mAh.

Prezzi e disponibilità di Xiaomi Smart Band 8

Xiaomi Smart Band 8 è disponibile in Cina in due colori: nero e bianco con cinturini in tinta. Di listino costa 249 yuan, che al cambio attuale sono circa 33 euro, scontata a 239 yuan in occasione del lancio (quasi 32 euro); la versione NFC costa invece 279 yuan (37 euro). Ricordiamo come al solito di considerare tali cifre solo come semplici indicazioni, da paragonare piuttosto ai listini di modelli alternativi o precedenti venduti in Cina: in questo caso è utile segnalare ad esempio che Xiaomi Smart Band 7 costava 249 yuan nella versione base e 299 yuan la versione NFC.

Per ora non ci sono informazioni su un’eventuale commercializzazione italiana, ma è lecito aspettarsi nelle prossime settimane o mesi il debutto di una versione globale di Xiaomi Smart Band 8. Vi terremo aggiornati.

