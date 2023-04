Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di Xiaomi di un nuovo dispositivo indossabile: stiamo parlando di un paio di occhiali smart dotati di funzionalità audio.

Mijia Smart Audio Glasses, questo il nome del nuovo device, sarà disponibile in crowdfunding dal 12 aprile al 26 aprile al prezzo di 799 yuan, pari al cambio a circa 110 euro.

Le caratteristiche dei nuovi occhiali smart di Xiaomi

Il team del colosso cinese ha deciso di dedicare particolare attenzione all’aspetto della comodità nella fase di realizzazione di questi occhiali smart, che possono così vantare una struttura ergonomica e dotata di un design ricercato, il tutto per un peso di appena 38,1 grammi.

Tra le principali caratteristiche degli occhiali di Xiaomi vi sono un campo sonoro aperto, un sistema di riduzione del rumore durante le chiamate (sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale e un doppio microfono), una batteria che dovrebbe essere in grado di garantire una lunga autonomia (a dire del produttore, fino a sette ore di conversazione continua, dieci ore di ascolto continuo di musica e 22 ore di autonomia giornaliera), un algoritmo sonoro surround per un’esperienza audio coinvolgente.

Tra i punti di forza dei nuovi occhiali smart di Xiaomi vi sè anche un’area tattile lunga 30 mm su entrambi i lati, grazie alla quale gli utenti hanno la possibilità di gestire le varie funzionalità senza guardare e ciò include la possibilità di attivare vari assistenti vocali con una lunga pressione.

Tra le altre caratteristiche dei nuovi occhiali smart del colosso cinese, infine, vi sono il supporto alla connessione a due dispositivi senza la necessità di switch manuale (ciò rende più semplice collegarli via Bluetooth a due device allo stesso tempo), la funzionalità di ricerca, il sistema di rilevamento di quando sono indossati e una resisteza a polvere e acqua (con certificazione IP54).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire se questi occhiali saranno venduti anche in Europa.