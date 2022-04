Come da previsioni, Huawei ha svelato oggi la sua nuova smartband in un evento di lancio che ha visto protagonista anche Huawei Watch GT 3 Pro. Se quest’ultimo è un nuovo smartwatch di fascia medio-alta, si chiama Huawei Band 7 il braccialetto intelligente che in Cina arriverà fra una settimana. Nell’attesa di un eventuale lancio globale, scopriamo tutti i dettagli di entrambi.

Huawei Watch GT 3 Pro: dettagli e peculiarità

Partiamo da Huawei Watch GT 3 Pro, uno smartwatch che si presenta in Cina in due varianti (anzi tre considerando anche la versione Porsche Design): da 43 e 46 mm. A bordo c’è uno schermo AMOLED da 1,43 pollici di diametro, che nella versione più piccola misura invece 1,32 pollici. Il corpo in ceramica o titanio (a seconda della versione) e il vetro zaffiro contribuiscono a donare all’orologio un aspetto elegante.

A bordo c’è HarmonyOS, il sistema operativo proprietario di Huawei che troviamo ormai praticamente ovunque. In questo caso permette ad esempio a Huawei Watch GT 3 Pro di effettuare delle chiamate Bluetooth e di far girare diverse applicazioni atte ad ampliare le potenzialità di un dispositivo che, fra le altre cose, supporta anche Huawei Wallet.

Lato salute, Huawei Watch GT Pro include una funzione ECG certificata, oltre ad altri punti cardine quali il monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’ossigenazione del sangue, della temperatura corporea, dello stress, del sonno, e così via.

Non mancano le funzioni sportive, con oltre 100 modalità incluse, tracciabili anche tramite GPS. Per il resto, c’è da dire che l’orologio è resistente alle immersioni fino a 5 atmosfere (50 metri), caratteristica che permette agli utenti di utilizzarlo anche come strumento per salvare le proprie attività di immersione (rileva la velocità di salita, la profondità e altri parametri correlati).

Questione autonomia, questo nuovo orologio dura 14 giorni nella versione da 46 mm (che scendono a 8 per usi intensi, leggasi tanto sport con GPS attivo, ad esempio), praticamente dimezzati i numeri per la variante da 43 mm: rispettivamente 7 e 4 giorni, secondo quanto dichiarato da Huawei. Arriva tuttavia in soccorso la ricarica rapida che, rispetto alla generazione precedente è stata migliorata del 30%: con 10 minuti di ricarica che assicurano un’ora di utilizzo.

Caratteristiche e funzioni di Huawei Band 7

Anche Huawei Band 7 è stata ufficializzata oggi dalla Casa di Shenzhen, un prodotto che si presenta come alternativa più economica oltre che più pratica rispetto ai comuni smartwatch e sportwatch. Basti pensare che è spessa meno di 1 cm (9,99 mm per la precisione), larga 2,6 e lunga 4,43 cm e pesa appena 16 grammi.

Numeri a parte, questa nuova smartband si presenta con uno schermo AMOLED da 1,47 pollici rettangolare con un pulsante a lato, un sensore cardiofrequenzimetro sotto e accelerometro e giroscopio all’interno. Huawei Band 7 è resistente alle immersioni fino a 5 atmosfere (50 metri) e promette un’autonomia di 14 giorni con un utilizzo standard, 1o se la si utilizza in maniera più intensa (si ricarica con un sistema magnetico).

Lato funzionalità, il braccialetto di Huawei integra un sistema avanzato e migliorato per il monitoraggio del sonno (TruSleep 2.0 permette di suddividere il sonno in fasi e di rilevare eventuali disturbi notturni), dell’ossigenazione del sangue, del ciclo mestruale e della frequenza cardiaca.

Huawei Band 7 c’è anche in una versione dotata di NFC (per i biglietti di auto e treni, non ci sono conferme per eventuali pagamenti contactless), versione che tuttavia presenta le medesime funzioni e modalità sportive: ce ne sono ben 96 fra cui scegliere. Oltre 8.000 i quadranti con cui è possibile personalizzarla, comprese le proprie foto da inserire come sfondi.

Prezzi e disponibilità di Huawei Watch GT 3 Pro e Huawei Band 7

Huawei Watch GT 3 Pro è disponibile in Cina con cassa in titanio (da 46 mm) o in ceramica (da 43 mm) come anticipato, ai seguenti prezzi rispettivi: 2688 yuan (circa 386 euro) e 2488 yuan (circa 358 euro al cambio attuale).

Huawei Band 7 è stata presentata oggi in Cina, dove viene venduta in quattro colorazioni (Obsidian Black, Flame Red, Wild Green e Nebula Pink) e in due versioni: la standard costa 269 yuan (circa 38 euro al cambio attuale), la versione con chip NFC ha un prezzo di 309 yuan (circa 44 euro).

Sul mercato natio, come anticipato, quest’ultima arriva il prossimo 5 maggio, mentre non ci sono al momento notizie riguardo un eventuale debutto globale di ambedue i prodotti.

