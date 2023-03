Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più ricca.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 2.23.6.73.

Le novità della versione 2.23.6.73 di WhatsApp Beta per iOS

Stando a quanto viene riportato dallo staff di WABetaInfo, grazie a tale release dell’app sono emersi i primi dettagli su una nuova funzionalità ancora in fase di sviluppo: stiamo parlando dei messaggi video.

Se WhatsApp offre già la possibilità di inviare note vocali, in futuro gli utenti avranno la possibilità di condividere anche dei messaggi video.

Così come viene mostrato da questa immagine GIF, i messaggi video su WhatsApp funzioneranno in modo simile alle note vocali ma con il vantaggio ulteriore di consentire agli utenti di acquisire e condividere contenuti video.

Questa funzionalità potrebbe rivelarsi utile in varie situazioni, come ad esempio quando si vuole mostrare a qualcuno come utilizzare un nuovo prodotto.

I messaggi video saranno protetti dalla crittografia end-to-end e non potranno essere inoltrati.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app di messaggistica.

Come provare le ultime versioni dell’app

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta, che purtroppo al momento è al completo (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link) mentre la versione stabile più recente della popolare applicazione di messaggistica può essere scaricata tramite l’App Store attraverso questo link.

