Secondo quanto riportato dall’analista Ming-Chi Kuo in un post su Twitter, sembra che Apple abbia intenzione di dotare iPhone 15 di pulsanti di accensione e volume allo stato solido, ovvero un sistema di motori Taptic situati sui lati interni sinistro e destro, in grado di restituire all’utente un feedback simile a quello di un tasto fisico; un sistema dunque simile a quello già adottato dall’azienda con iPhone 7, 8, SE2 e 3. Altri produttori si adegueranno?

Non è un segreto che quasi tutto ciò che viene implementato dal colosso di Cupertino, venga poi ripreso anche dai brand di smartphone in ambito Android, lo abbiamo visto più volte e potremmo vederlo ancora in futuro. Stando infatti a quanto riporta Kuo, sembra che Apple farà ancora una volta da apripista, portando i produttori di smartphone Android ad adottare a loro volta dei tasti a stato solido per il bilanciere del volume e per l’accensione.

(1/6) My latest survey indicates that the volume button and power button of two high-end iPhone 15/2H23 new iPhone models may adopt a solid-state button design (similar to the home button design of iPhone 7/8/SE2 & 3) to replace the physical/mechanical button design.

Una delle differenze principali rispetto ad un tasto fisico è sicuramente legata alla durata della componente, un tasto fisico infatti si consumerà più facilmente nel tempo; inoltre l’abbandono di una tale componente porterà contestualmente all’eliminazione di due potenziali punti di ingresso per l’acqua, contribuendo ad aumentare l’impermeabilità dei dispositivi nei quali gli unici punti di ingresso rimarrebbero i microfoni e il connettore USB-C (o Lightning che però dovrebbe essere sostituito).

Sembra che Apple avesse già intenzione di adottare questa soluzione anche su Apple Watch qualche anno fa, non solo per una questione di impermeabilità ma anche per una minor richiesta di spazio per le componenti interne, cosa che nel caso di iPhone andrebbe comunque verificata visto che andrebbero introdotti dei nuovi motori Taptic Engine.

The buttonless design & switch to USB-C are two of the major updates for iPhone 15.

Vibrator suppliers Luxshare ICT & AAC are undoubtedly the main buttonless design winners. Taptic Engine shipments will grow by 80-100% YoY in 2023, thanks to the buttonless design.

