Xiaomi Smart Band 7 è un dispositivo indossabile che il produttore ha presentato sul mercato il 24 maggio 2022 e in Italia dal 22 giugno seguente. In Cina l’azienda lanciò in contemporanea anche Xiaomi Smart Band 7 NFC e solo ora quest’ultima è in arrivo sui mercati globali.

Xiaomi Smart Band 7 NFC è in arrivo nei mercati globali

La smartband Xiaomi Smart Band 7 NFC è stata appena inserita nel sito Web globale dell’azienda, quindi possiamo aspettarci che il rilascio nei mercati internazionali selezionati avverrà nei prossimi giorni.

La versione NFC della Xiaomi Smart Band 7 viene fornita con il supporto per i pagamenti contactless e Amazon Alexa in quanto dispone di un microfono.

Per il resto Xiaomi Smart Band 7 NFC è uguale al modello standard, quindi offre un display AMOLED da 1,62 pollici con risoluzione 49 x192 pixel, 326 PPI e luminosità di picco di 500 nit.

La smartband include un accelerometro a 3 assi, un giroscopio a 3 assi, un sensore di frequenza cardiaca PPG e un sensore SPO2, inoltre offre connettività Bluetooth 5.2 e resiste all’acqua fino a 5 ATM.

Poiché il prezzo di listino della versione standard è di 59,99 euro, la variante NFC non dovrebbe costare di meno. Per farsi un’idea basti pensare che Smart Band 6 NFC del 2021 è stata lanciata a soli 54,99 euro di listino.

Potrebbe interessarti: Xiaomi Smart Band 7 Pro è ufficiale, un ibrido fra smartwatch e smartband