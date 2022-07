Il 24 maggio scorso Xiaomi presentava la nuova Smart Band 7, con diverse novità ma con alcune lacune che questo nuovo modello Pro si prefigge di colmare. Si chiama non a caso Xiaomi Smart Band 7 Pro il nuovo braccialetto smart che il colosso cinese ha presentato oggi, in occasione di un evento che ha visto protagonisti i nuovi Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro e Xiaomi 12S Ultra.

Oltre agli smartphone c’è stato infatti spazio anche per questa versione Pro della Band 7, un modello che rispetto a quest’ultima non è una semplice rivisitazione, ma un prodotto tutto nuovo, che si differenzia anche a livello estetico proponendosi quasi come un ibrido fra smartband e smartwatch. Ma scopriamone insieme tutti i dettagli e le differenze con la versione che già conosciamo.

Caratteristiche e funzioni di Xiaomi Smart Band 7 Pro

Specifiche

Xiaomi Smart Band 7 Pro si presenta con uno schermo sempre di tipo AMOLED ma più largo e un pelo più ampio rispetto alla versione standard: misura 1,64″ e ha risoluzione di 280 x 456 pixel con una densità pari a 326 ppi. Paragonarlo a uno smartwatch non è affatto bizzarro considerando il rapporto di forma del display, il corpo realizzato in polimeri (in stile metallo) e l’aspetto che le fa compiere un bel passo in avanti rispetto alla sua sodale.

Sotto il cofano c’è un lettore per la frequenza cardiaca, il sensore SpO2 per monitorare l’ossigenazione del sangue, il chip NFC, finalmente il GPS (a cui si aggiunge GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS), accelerometro e giroscopio, Bluetooth 5.2 BLE, un sensore che rileva la luce ambientale e una batteria più grande, da 235 mAh che le garantisce un’autonomia di 12 giorni con un utilizzo tipico e di 6 con uso più intenso, secondo quanto dichiarato da Xiaomi.

Queste le dimensioni di Xiaomi Smart Band 7 Pro: 44,7 mm di altezza, 28,8 mm di larghezza e 11 mm di spessore per un peso di 20,5 grammi, cinturino a parte.

Funzioni

Grazie alla presenza del GPS, Xiaomi Smart Band 7 Pro permette di tracciare qualsiasi attività sportiva all’aperto senza la necessità di collegarsi al GPS dello smartphone, con le ovvie conseguenze del caso, in primis l’impatto inferiore sulla batteria del proprio dispositivo, che è sempre un bene, specie nelle attività più lunghe. Gli sport monitorabili sono tanti, 117 comprese le attività relative al benessere e le novità introdotte già su Xiaomi Smart Band 7. Ci sono ad esempio le metriche per gestire il carico allenante (EPOC), le informazioni sui tempi di recupero, la stima del VO2Max (per avere un’idea sui miglioramenti e peggioramenti del proprio stato fisico), la differenziazione fra carico aerobico e anaerobico per comprendere meglio su quali aspetti ha impattato maggiormente l’attività conclusa e una funzione che fa da allenatore per la corsa.

Da segnalare anche il sistema di monitoraggio del sonno a fasi, del ciclo mestruale, dello stress e gli avvisi presente relativo sia a livelli bassi di ossigenazione del sangue, sia a livelli troppo alti o troppo bassi della frequenza cardiaca, o ancora, la funzione di respirazione guidata. Non mancano su Xiaomi Smart Band 7 Pro, naturalmente, le notifiche smart del telefono, l’assistente Xiao AI, la possibilità di effettuare pagamenti contactless tramite chip NFC (da verificare in che modo la funzione verrà supportata da noi), l’Always-On Display (a seconda della watch face utilizzata, oltre 180 al momento).

Differenze con Xiaomi Smart Band 7

D’accordo ma cosa cambia con Xiaomi Smart Band 7? Questa versione Pro, come anticipato, si presenta in primis con uno schermo un po’ più grande, ma soprattutto più largo: 1,64″ contro 1,62″. A parte le differenze hardware che ne conseguono, Xiaomi Smart Band 7 Pro vanta in più un modulo GPS (con tutti gli altri sistemi di geolocalizzazione suddetti), un chip NFC, il sensore della luce ambientale (che permette di regolare automaticamente la luminosità) e una scocca che ospita una batteria più grande, da 235 mAh. Anche a livello software sono da segnalare alcune watch faces aggiuntive, un maggior numero di funzioni sportive, e una velocità di ricarica maggiore.

Immagini di Xiaomi Smart Band 7 Pro

Disponibilità e prezzi di Xiaomi Smart Band 7 Pro

Xiaomi Smart Band 7 Pro è stata ufficializzata per ora solo sul mercato natio, dove arriva in due colori (oro chiaro e grigio scuro) abbinati a molteplici colorazioni dei cinturini (verde, bianco, arancione, rosa, celeste e nero a cui si aggiungono anche il verde van Gogh e il grigio Monet).

Comunque, in Cina costa 399 CNY, prezzo che convertito in Euro equivale a circa 57 euro (ma non aspettatevi cifre del genere valide anche per un’eventuale versione italiana). Al momento mancano le informazioni relative al nostro mercato, ma non escludiamo una prossima commercializzazione globale, di cui vi informeremo a tempo debito.

