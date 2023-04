La fortunata serie TV Stranger Things giungerà al capolinea con la quinta e ultima stagione, ma Netflix ha annunciato che sta lavorando a uno spin-off animato.

Ieri Netflix ha annunciato che i creatori della serie televisiva stanno lavorando a una nuova serie animata ambientata nell’universo di Stranger Things che andrà in onda sulla piattaforma di streaming.

I fratelli Duffer, creatori della serie, hanno dichiarato di aver sempre sognato una serie animata di Stranger Things ispirata ai cartoni animati con cui sono cresciuti e hanno aggiunto di essere “assolutamente elettrizzati” di vedere questo sogno realizzato.

Per ora Netflix ha condiviso poco e niente sulla serie animata di Stranger Things, infatti non ha rivelato alcun artwork e tanto meno quando la serie potrebbe essere rilasciata, ma una cosa sembra chiara a tutti: Netflix ha intenzione di continuare a monetizzare il franchise, poiché ha già annunciato i piani per uno spin-off dal vivo e uno spettacolo teatrale che è un prequel della serie.

Nel frattempo il piano economico con pubblicità di Netflix sta iniziando a prendere piede e ora è disponibile anche su Apple TV.

