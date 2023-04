Brutte notizie per i fan di Super Mario che sperano di poter presto giocare con qualche nuovo titolo dedicato a questo celebre personaggio sul proprio smartphone Android o iPhone: Shigeru Miyamoto, direttore e designer di Nintendo, infatti, ha confermato che il simpatico personaggio dei videogame non sbarcherà sui dispositivi mobile in nuovi giochi.

Ricordiamo che Nintendo nel corso degli anni ha lanciato una serie di titoli su dispositivi mobile, incluso ovviamente anche l’iPhone ma non hanno mai avuto il successo sperato dalla software house, non sfruttando quindi l’enorme popolarità che il franchise è in grado di vantare.

Super Mario ha salutato gli smartphone una volta per tutte

Nel corso di un’intervista rilasciata a Variety, Shigeru Miyamoto si è soffermato sul gaming mobile e sul futuro di Super Mario, confermando che Nintendo non ha intenzione di lanciare nuovi titoli dedicati agli smartphone.

Dopo avere ricavato 60 milioni di dollari da Super Mario Run nel suo primo anno e 300 milioni di dollari da Mario Kart Tour dal suo debutto nel 2019, è stato chiaro che il successo di questo personaggio in ambito mobile non è lontanamente paragonabile a quello che invece è capace di riscuotere tra le console: tanto per farsi un’idea, infatti, Mario Kart 8 su Nintendo Switch ha incassato 3 miliardi di dollari.

Miyamoto ha precisato che avere i giochi di Mario come app per dispositivi mobile consente a Nintendo di raggiungere un pubblico molto più ampio, che ha così la possibilità di sperimentare il gioco ma nonostante ciò l’azienda ha ormai deciso che le app mobile non saranno il percorso principale dei futuri titoli di questo personaggio.

Questo annuncio da parte di Nintendo arriva a poche ore dall’esordio sul Grande Schermo dell’atteso film di Super Mario, pellicola che dovrebbe avere le carte in regola per conquistare sia i grandi (soprattutto i più nostalgici) che i piccini.