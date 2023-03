Buone notizie per i fan di Super Mario Bros che attendono con impazienza il film che avrà proprio questo simpatico personaggio come principale protagonista: nelle scorse ore, infatti, Nintendo e Illumination hanno pubblicato il relativo video trailer finale.

Disponibile anche in italiano, il trailer in quasi due minuti ci offre un assaggio del nuovo film di animazione, che farà il suo esordio sul Grande Schermo la settimana che ci porterà a Pasqua (la data di lancio è il 5 aprile 2023).

Super Mario Bros in un nuovo trailer

Il trailer ci permette di riconoscere alcuni degli amici che hanno accompagnato Super Mario Bros nella sua lunga avventura nel mondo dei videogame (come Princess Peach, Toad, Donkey Kong, Bowser e Luigi), caratterizzata da tanti titoli che lo hanno reso uno dei personaggi più iconici della storia dei videogiochi, conosciuto e amato sia dai grandi che dai più piccini.

Inoltre, guardando il trailer i fan più appassionati di Super Mario non potranno non riconoscere alcune scene che richiamano i giochi che hanno reso celebre questo personaggio, come alcune inquadrature a scorrimento laterale e altre ispirate a Mario Kart.

In sostanza, il film di animazione Super Mario Bros dovrebbe avere le carte in regola per conquistare sia i bambini (che magari non conoscono così bene questo personaggio) che gli adulti, soprattutto quelli più nostalgici.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate guardare il nuovo video trailer del film di Super Mario Bros, non dovete fare altro che mettervi comodi e avviare la riproduzione del seguente video. Buona visione:

A questo punto non ci resta altro da fare che attendere la prima settimana di aprile per scoprire quale sarà l’accoglienza che il pubblico deciderà di riservare aquesto nuovo film di Super Mario Bros.

