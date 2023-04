I contenuti a riproduzione automatica presenti in molti siti Web sono invadenti e fastidiosi, ma ora Microsoft sta mettendo nelle mani degli utenti la possibilità di bloccarli una volta per tutte.

In accordo con il feedback degli utenti, il team di Microsoft Edge sta sviluppando un’opzione che permette al browser di bloccare completamente i media a riproduzione automatica.

Microsoft informa che ha iniziato a testare questa novità con alcuni tester nel canale Canary mettendo a loro disposizione una nuova opzione in aggiunta a quelle esistenti per autorizzare e limitare la riproduzione automatica dei media nel Web.

Microsoft Edge permetterà di bloccare la riproduzione automatica dei media

Il team di Microsoft Edge afferma che continuerà a rendere disponibile l’opzione più restrittiva a più utenti nel corso delle prossime settimane, tuttavia è possibile abilitarla subito anche nella versione stabile del browser abilitando il flag edge://flags/#edge-autoplay-user-setting-block-option.

Microsoft sta aggiungendo sempre più strumenti basati sull’intelligenza artificiale nei suoi prodotti. Dopo l’integrazione di ChatGPT, recentemente il colosso di Redmond ha introdotto anche DALL-E in Egde e Bing per consentire agli utenti di creare immagini in un istante.

L’evoluzione dell’IA sta preoccupando il settore tecnologico, al punto che ChatGPT è stato recentemente bloccato in Italia, tuttavia ci sono dei modi per continuare a usarlo dopo il ban.

