La scorsa settimana Microsoft ha introdotto la barra laterale col chatbot Bing AI per tutti gli utenti di Microsoft Edge. Ora la società ha introdotto un’anteprima di Bing Image Creator, il nuovo strumento che genera immagini in base a un testo sfruttando l’intelligenza artificiale di DALL-E AI di OpenAI. Il nuovo tool è disponibile sia nella ricerca Bing che tramite una barra laterale nel browser Edge.

Per creare un’immagine basta chiedere al chatbot di Bing di generarla fornendo una descrizione o un follow-up a una query precedente e l’IA di DALL-E provvederà. Ad esempio è possibile chiedere a Bing di disegnare alcune idee su come arredare l’ufficio in base a dei criteri.

Il colosso di Redmond afferma che sta applicando protezioni aggiuntive oltre a quelle previste da OpenAI per impedire che l’intelligenza artificiale possa creare immagini potenzialmente dannose.

Come utilizzare Bing Image Creator

Bing Image Creator inizia a essere distribuito agli utenti dell’anteprima di Bing sia su desktop che su dispositivi mobili a partire da oggi, tuttavia l’esperienza di anteprima di Image Creator è già disponibile anche su bing.com/create per gli utenti Bing di tutto il mondo.

Bing Image Creator è accessibile per tutti gli utenti del globo a partire da oggi anche nel browser Microsoft Edge tramite la barra laterale, sia per desktop che per dispositivi mobili. Al momento il tool è disponibile solo in inglese, ma la società afferma che aggiungerà più lingue.

