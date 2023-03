Alla luce del crescente impatto di ChatGPT nella vita delle persone e delle perplessità denunciate da più parti anche il Garante per la protezione dei dati personali ha affrontato la questione disponendo oggi uno stop con effetto immediato (anche se nel momento in cui scriviamo è ancora utilizzabile).

Il perché è presto detto: non rispetta la disciplina sulla privacy perché raccoglie dati personali in maniera illecita e non ha alcun sistema per verificare l’età di chi lo utilizza, rappresentando quindi un rischio per i minori. E oltre allo stop di ChatGPT, l’Autorità ha già aperto un’istruttoria (fase del processo che prevede la raccolta e il controllo di informazioni).

Perché l’Italia ha deciso di bloccare ChatGPT

Stop a ChatGPT finché non rispetterà la disciplina privacy si legge nel comunicato stampa pubblicato poco fa dal Garante per la protezione dei dati personali, che dettaglia il blocco del chatbot sviluppato da OpenAI rimandando a un provvedimento pubblicato ieri (lo trovate qui).

ChatGPT non rispetta la disciplina sulla privacy, comunica l’Autorità spiegando la mancanza di un’informativa destinata agli utenti e agli interessati che indichi in che modo i dati vengono raccolti da OpenAI e, in particolare, l’assenza di una base giuridica che ne giustifichi il trattamento, cioè la raccolta e la conservazione massiccia, che verrebbero usati per addestrare gli algoritmi stessi di ChatGPT.

C’è poi la questione dell’inesattezza delle informazioni fornite, questione che si lega a un trattamento dei dati personali inesatto, e soprattutto l’assenza di un sistema che verifichi l’età degli utenti. Nonostante OpenAI spieghi che il servizio (ChatGPT) sia rivolto ai maggiori di 13 anni, non presenta alcun filtro per verificare l’età degli utenti, esponendo di conseguenza i minori a rischi di vario genere.

E ora? Il Garante ha chiesto a OpenAI di comunicare entro 20 giorni misure adeguate alle richieste, pena una sanzione fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato globale annuo dell’azienda. Quindi, ChatGPT verrà spento finché non rispetterà la nostra legge sulla privacy; al momento risulta ancora accessibile, ma vi aggiorneremo.

