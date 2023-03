Lo scorso febbraio Microsoft ha annunciato l’integrazione completa di Adobe Acrobat all’interno di Microsoft Edge, avviando in queste ore il primo ciclo di rollout nel canale stabile del browser, con l’intenzione di raggiungere tutti gli utenti nel giro di pochi mesi.

Già nello scorso mese Microsoft aveva infatti annunciato l’intenzione di eliminare i lettori PDF legacy di Microsoft Edge, promettendo un’integrazione totale con Adobe Acrobat, noto applicativo utilizzato per creare e modificare PDF. Con il rilascio della versione 111.0.1661.44 del browser alcuni utenti potranno già attivare il nuovo lettore, che in questa prima fase per funzionare richiederà i diritti di amministratore.

Nelle note di rilascio è infatti inserita la dicitura “NewPDFReaderEnabled”, che allude proprio al lettore PDF integrato di Adobe Acrobat: a differenza delle nuove funzionalità di Microsoft Edge, che solitamente raggiungono tutti gli utenti nell’arco di pochi giorni, per questo rollout si procederà a passo più lento, con l’obiettivo di completarlo entro il mese di settembre.

Adobe Acrobat all’interno di Microsoft Edge offre extra a pagamento

Adobe Acrobat, di base, possiede un abbonamento a pagamento che offre alcune funzionalità extra che ritroviamo anche all’interno di Microsoft Edge. Le opzioni a pagamento includono la possibilità di modificare testo e immagini, convertire PDF in altri formati di file e combinare file. Tutti gli abbonati ad Adobe ritroveranno le medesime funzionalità anche all’interno del browser web, senza costi aggiuntivi, o in alternativa potranno sottoscrivere un abbonamento se interessati agli extra.

Potete scaricare Microsoft Edge direttamente dal sito ufficiale e aspettare che il rollout di questa nuova funzionalità giunga anche sul vostro PC.

