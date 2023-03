A meno di un mese dalla presentazione dei nuovi Garmin Forerunner 265 e 965, rivoluzionari perché portano schermi AMOLED per la prima volta sulla serie Forerunner, spuntano alcune indiscrezioni sul prossimo sportwatch dell’azienda statunitense. Si tratta di Garmin Instinct 2X Solar, un orologio che si vocifera sia in arrivo prossimamente, che rispetto alla generazione precedente annunciata ormai più di un anno fa dovrebbe essere un bel po’ più ingombrante, il più grande fra gli smartwatch di Garmin.

Caratteristiche e immagini di Garmin Instinct 2X Solar

Di Garmin Instinct 2X ce ne parlano i colleghi di WinFuture, venuti a conoscenza di molti dettagli di quello che sembrerebbe essere il prossimo smartwatch dell’azienda. Considerando la famiglia di cui appartiene, non sorprendono le forme da rugged, che puntano molto sulla robustezza, quasi per niente sull’eleganza. Ma considerando la “X” del nome, che nella storia del marchio contraddistingue i dispositivi più grandi del marchio, non dovrebbero nemmeno sorprendere i 57 millimetri di diametro. Se confermato, sarebbe un valore da record: basti pensare che la cassa dei suoi sodali Garmin Instinct 2 e 2s misura rispettivamente 40 e 45 mm.

Comunque, dimensioni a parte questo nuovo orologio dovrebbe arrivare con uno schermo simile, monocromatico e di tipo MIP (transflettivo), con una torcia integrata à la Fenix 7, e ovviamente con una superficie sensibile alla luce solare che permetterebbe di incrementarne l’autonomia (non permette di ricarica la batteria, salvo esclusive di questo nuovo modello).

A parte il fatto che la fonte dice sia possibile su Garmin Instinct 2X Solar cambiare la luce del LED della torcia per incrementare la visibilità (ad esempio in situazioni di emergenza), e i dettagli legati al design che potete vedere dalle immagini (ad esempio i pulsanti o le due colorazioni arancione e nera), non emerge altro per ora.

Con tutta probabilità condividerà buona parte delle specifiche tecniche e delle funzioni degli attuali Instinct 2, di cui potete approfondire qui. con in più alcune nuove funzionalità e, senza dubbio, una maggiore autonomia (l’altra peculiarità dei Garmin contrassegnati con le “X”). Ma vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più, probabilmente presto alla luce dei vari dettagli emersi.

