È passato quasi un anno dal giorno in cui Apple annunciò Pay Later come una nuova formula per dilazionare il pagamento di un determinato acquisto, cioè pagare a rate qualcosa ma senza interessi né commissioni. Nonostante i tanti mesi, la funzione è stata annunciata soltanto oggi da Apple, disponibile per ora per alcuni utenti selezionati casualmente e soltanto negli Stati Uniti. In attesa di una prossima implementazione, quantomeno ufficiale nel paese nativo, scopriamo i dettagli del servizio in questa prima fase di lancio.

Come funziona Apple Pay Later e per chi è disponibile

Apple Pay Later è stato progettato pensando alla “salute finanziaria” dei nostri utenti, quindi non ha né commissioni né interessi e può essere utilizzato e gestito all’interno di Wallet, per far sì che le persone possano prendere decisioni consapevoli e responsabili sui prestiti. La vicepresidente di Apple Pay e Apple Wallet Jennifer Bailey ne ha parlato così nel comunicato stampa relativo con cui l’azienda di Cupertino ha presentato oggi la novità.

Dunque, Apple Pay Later è una soluzione che permette di dilazionare un pagamento, di fare un determinato acquisto suddividendo la spesa in 4 rate ripartite su sei settimane.

Essendo una funzione integrata in Apple Pay, serve che esercenti e venditori la supportino e, per i pagamenti presso i negozianti da effettuare in-app, serve anche che l’utente effetti l’acquisto con un iPhone o un iPad aggiornati a iOS 16.4 e iPadOS 16.4, versioni rilasciate pubblicamente proprio ieri da Apple (qui per l’elenco completo delle novità).

Apple Pay Later permette di dilazionare il pagamento di acquisti con importi compresi fra 50 e 1000 dollari, senza alcun impatto sul proprio credito, come dicevamo. Basta inserire l’importo desiderato da prendere in prestito, accettare i termini e attendere l’approvazione, concessa una volta che Apple avrà fatto delle verifiche sull’affidabilità creditizia dell’utente. Si fa tutto da Wallet, sede in cui gli utenti possono visualizzare le informazioni relative, compreso il totale dovuto nei successivi 30 giorni, volendo con dei promemoria anche nel calendario per pianificare al meglio i pagamenti.

Come anticipato, Apple Pay Later è disponibile a partire da oggi negli Stati Uniti, per il momento utilizzabile per alcuni utenti selezionati in maniera casuale ai quali è offerta la possibilità di provare in anteprima una funzione ancora in via di sviluppo. Ad oggi non ci sono informazioni su un’eventuale disponibilità anche europea o italiana, ma vi terremo aggiornati in caso di novità.

