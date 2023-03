Le Offerte di Primavera Amazon partono ufficialmente alle 18:00 di oggi, 27 marzo 2023, ma alcuni sconti sono già disponibili con qualche ora di anticipo. Tra le offerte più interessanti che possiamo trovare sul sito ci sono le proposte riguardanti i dispositivi Amazon, che toccano le gamme Echo, Blink, Ring, Kindle, Fire TV e non solo: andiamo a scoprirle tutte.

Ecco i dispositivi Amazon in sconto con le Offerte di Primavera

A partire da oggi e fino all’11 aprile 2023, quindi ben oltre le date delle altre Offerte di Primavera, sono disponibili su Amazon tanti sconti sui dispositivi per la smart home e non solo. Si possono risparmiare fino a 60 euro sui dispositivi Echo, tra cui spiccano Echo Dot di 5a generazione, Echo Show 10 ed Echo Show 15, oppure fino a 30 euro sui dispositivi Fire TV, tra cui Fire TV Stick 4K e Fire TV Cube. Ci sono offerte anche sui Kindle, come Kindle Paperwhite, Kindle (2022) e Kindle Scribe.

Ecco tutte le offerte sui dispositivi Amazon che possiamo trovare sul sito in questi giorni, suddivise per categoria. Allacciate le cinture perché sono veramente tantissime.

Offerte Kindle

Offerte Echo

Offerte Fire TV

Offerta Blink

Offerte Ring

Altre offerte

Amazon Smart Air Quality Monitor – Sistema di monitoraggio della qualità dell’aria di Amazon, compatibile con Alexa a 54,99 euro invece di 79,99 euro su Amazon

invece di 79,99 euro su Amazon Amazon Smart Plug (presa intelligente con connettività Wi-Fi), compatibile con Alexa a 14,99 euro invece di 24,99 euro su Amazon

Per scoprire tutte le offerte Amazon attualmente disponibili sul sito potete seguire il link qui in basso. Siete già riusciti a trovare qualcosa che fa per voi o attenderete le altre Offerte di Primavera?

