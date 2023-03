Abbiamo visto qualche tempo fa come tutti i prossimi smartphone della serie Apple iPhone 15 sembrino essere dotati di Dynamic Island, ciò renderà la lavorazione dei vetri per i dispositivi un po’ più complicata rispetto al passato.

Apple è solita affidarsi a più di un fornitore per la produzione delle componenti che non realizza in autonomia, un po’ per ridurre i rischi della catena di approvvigionamento e un po’ probabilmente per avere più potere nelle trattative.

Ora stando a quanto dichiarato dalla testata coreana The Elec, sembra che, a causa di alcuni problemi di produzione, l’azienda abbia deciso di rinunciare al fornitore BOE, almeno per il momento.

BOE non produrrà i display per iPhone 15, almeno per ora

Sembra che il produttore cinese BOE abbia riscontrato dei problemi in fase di produzione senza essere riuscito a risolverli, spingendo Apple a ritirare gli ordini già effettuati.

Le problematiche si sarebbero presentate nella realizzazione del ritaglio per la fotocamera frontale e la tecnologia Face ID, riconducibili nello specifico a perdite di luce attorno allo slot; ciò ha fatto ritenere ad Apple che BOE non fosse pronta per la produzione di massa delle suddette componenti.

La testata coreana ha dunque riportato la notizia del ritiro degli ordini, che sarebbero per il momento stati affidati a Samsung, vanificando quello che era il tentativo del colosso di Cupertino di ridurre la propria dipendenza dall’azienda coreana:

Samsung Display inizierà a produrre pannelli OLED per la serie iPhone 15 a maggio, un mese prima del previsto, ha appreso TheElec. Questo perché BOE, che ha ricevuto l’ordine da Apple per la produzione di alcuni pannelli OLED per il modello standard di iPhone 15, sta affrontando problemi nella produzione, affermano fonti. BOE sta affrontando problemi di perdite di luce attorno al foro e ha perso l’occasione di diventare uno dei fornitori iniziali dei pannelli di visualizzazione del foro. Tuttavia, si dice che la società stia facendo progressi nella risoluzione del problema, quindi anche se non riceverà alcun ordine per i cicli di produzione iniziali prima del lancio, potrebbe essere riportata a bordo per i cicli successivi.

Come potete notare però, non si tratta di una decisione definitiva, qualora infatti il produttore cinese riuscisse a trovare una soluzione alle problematiche riscontrate, è plausibile che Apple possa servirsi dell’azienda per le fasi successive della produzione.

