Negli ultimi tempi si fanno sempre più insistenti i rumor sulla prossima famiglia di smartphone di Apple, la serie iPhone 15 è infatti protagonista di una serie di indiscrezioni che tentano di far luce su diversi aspetti che andranno a caratterizzarla.

Di recente abbiamo avuto modo di vedere alcuni render CAD della versione Pro, di quella Plus e di quella base, grazie a queste informazioni avevamo avuto alcune avvisaglie riguardo l’intenzione dell’azienda di dotare tutte le varianti dei prossimi iPhone di Dynamic Island, eliminando di conseguenza il notch sui modelli non Pro; ora giungono ulteriori conferme in merito. Diamo un’occhiata.

I probabili vetri protettivi di iPhone 15

Le informazioni che vi riportiamo oggi giungono da un leaker particolarmente noto per l’affidabilità delle proprie dichiarazioni, ShrimpApplePro ha condiviso su Twitter un breve video, raffigurante tre vetri protettivi dei prossimi smartphone di Apple; il leaker afferma che, secondo le sue fonti, il video ritrae componenti reali.

Goôd morning! Here’s is the real life video of the front glass panel of the iPhone 15 series, i was able to confirm its authenticity with my source. It’s real! pic.twitter.com/5BkI0OFgz9 — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 5, 2023

Come potete notare sono presenti tre pannelli nel video qui sopra, il primo a sinistra dovrebbe essere quello di iPhone 15 Pro che mostra, oltre alla Dynamic Island, delle cornici con spessore ridotto rispetto all’attuale iPhone 14 pro, come del resto già trapelato grazie ai render CAD citati in apertura.

Il vetro centrale è il più grande dei tre, presumibilmente riconducibile ad iPhone 15 Pro Max sfoggia uno schermo ampio con cornici sottili, che probabilmente sarà in grado di fornire un esperienza più immersiva rispetto agli altri modelli della famiglia.

Infine sul terzo pannello, possiamo notare uno spessore delle cornici esterne leggermente maggiore, simile a quanto presente sull’attuale iPhone 14, avvisaglia di come anche iPhone 15 base sarà probabilmente dotato di Dynamic Island, segnando quello che si spera essere il definitivo abbandono dell’antiestetico notch.

Diverso tempo ci separa ancora dalla presentazione ufficiale dei dispositivi in questione, attesa per il mese di settembre, avremo dunque modo di scoprire ancora molto sui prossimi smartphone di Apple grazie ad una serie di indiscrezioni e rumor che sicuramente non mancheranno.

Potrebbe interessarti anche: iPhone 15 Pro potrebbe avere un solo pulsante per controllare il volume