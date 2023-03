C’è grande fermento intorno a Microsoft, merito soprattutto delle note vicende legate all’intelligenza artificiale di OpenAI e della sua implementazione nei prodotti del colosso di Redmond, come testimoniato dal recente lancio di Microsoft 365 Copilot.

Ebbene, nella giornata di oggi l’azienda ha annunciato il nuovo Microsoft Teams, completamente reinventato dalle fondamenta grazie anche al feedback degli utenti al fine di offrire un’esperienza utente più veloce, ottimizzata e funzionale nella cornice di un’interfaccia utente moderna e flessibile. In aggiunta, il colosso è pronto a introdurre gli avatar personali proprio in Microsoft Teams. Scopriamo le novità annunciate.

Il nuovo Microsoft Teams promette velocità, flessibilità e tanta IA

Stando a quanto affermato dall’azienda stessa, il principale obiettivo nella realizzazione del nuovo Microsoft Teams era migliorarne drasticamente le performance ottimizzandone il consumo in termini di risorse di sistema. In tal senso, i risultati annunciati dal team di sviluppo fanno davvero ben sperare e si traducono in prestazioni migliorate a partire dai tempi d’installazione, 3 volte più veloci, passando per la raddoppiata velocità di creazione e partecipazione alle riunioni.

In generale, il nuovo Teams promette prestazioni raddoppiate e un consumo di risorse di sistema pressoché dimezzato.

A dimostrazione della bontà delle prestazioni del nuovo Teams, il colosso ha collaborato con la società indipendente di benchmarking GigaOm la quale ha confermato i risultati di cui sopra collaborando, inoltre, nella realizzazione di un video comparativo in cui la versione precedente e il nuovo Teams vengono messi a confronto nella velocità di esecuzione di alcune tra le operazioni più ricorrenti nell’uso quotidiano.

Efficace, intuitivo e moderno

Microsoft Teams si reinventa anche da un punto di vista grafico grazie all’adozione di un’interfaccia più minimale, semplice e intuitiva senza dimenticare di introdurre funzioni in grado di arricchire l’esperienza utente, il tutto in una UI moderna e appagante dal punto di vista estetico che segue gli stilemi grafici abbracciati da Microsoft negli ultimi anni.

Da questo punto di vista, il lavoro svolto da Microsoft Design negli ultimi anni è encomiabile (basti vedere lo stile grafico introdotto in Windows 11); qualora voleste approfondire la questione potete visitare l’articolo realizzato dal team di design dell’azienda il quale analizza nel dettaglio le novità introdotte e le motivazioni dietro la loro implementazione.

Il nuovo Teams non punta ad appagare solo nella forma ma anche nel contenuto in quanto porta in dote alcune novità particolarmente richieste dall’utenza come una migliore gestione della ricerca in-app e dell’organizzazione dei canali nonché un sistema di notifiche più avanzato il quale permetterà di ricevere e gestire le notifiche di molteplici account mantenendo attivo l’accesso indipendentemente da quello che si sta attivamente utilizzando.

Estremamente intelligente grazie alla IA generativa

Come anticipato in apertura, Microsoft è probabilmente il player più forte e influente nella corsa all’intelligenza artificiale grazie alla stretta collaborazione a lungo termine con OpenAI di cui l’azienda sta già implementando i frutti nei propri prodotti: il nuovo Bing mutuato dal gemello ChaGPT e l’annuncio di Copilot, il sistema che sfrutta l’intelligenza artificiale al fine di offrire soluzione che possano arricchire l’esperienza utente delle app del pacchetto di Microsoft 365 attraverso la potenza degli LLM (Large Language Model).

Per quanto concerne Teams, come accennato qualche settimana fa, l’intelligenza artificiale si occuperà di riassumere i punti chiave di una riunione (grazie al cosiddetto Intelligent Recap) riuscendo a discernere tra interlocutori e interventi e fornendo indicazioni sugli elementi chiave della sessione.

Microsoft Teams accoglie gli avatar

Le novità di Microsoft Teams non finiscono qui: il colosso ha annunciato la disponibilità degli avatar nell’anteprima pubblica.

La funzione consentirà di partecipare in una riunione con un proprio personaggio virtuale per il quale non mancheranno le possibilità di personalizzazione sia della fisionomia che del guardaroba.

L’implementazione degli avatar porta in dote un nuovo sistema di illuminazione dei volti che contribuisce a migliorarne il realismo nonché l’introduzione delle reazioni animate al fine di esprimere un’opinione attraverso il corpo dell’avatar.

Stando ai dati in possesso di Microsoft, solo il 30% dei partecipanti di un meeting si mostrano in video e, sebbene spesso una scelta del genere possa essere erroneamente tacciata di superficialità, spesso le motivazioni sono da ricercarsi nella stanchezza generale o nella voglia di allontanare le attenzioni della videocamera. Ebbene, gli avatar, secondo Microsoft, consentirebbero di partecipare attivamente a una riunione pur concedendosi una meritata pausa.

Quando sarà disponibile il nuovo Microsoft Teams?

Stando a quanto affermato da Microsoft, l’obiettivo di lancio globale del nuovo Teams è fissato per la fine dell’anno mentre gli utenti commerciali potranno accedere all’anteprima pubblica disponibile da oggi solo per Windows. L’azienda ha affermato di essere al lavoro per estenderne la disponibilità anche ai clienti con macOS nonché ai settori dell’educazione e governativi.

