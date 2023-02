Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato della decisione di Microsoft di stringere ancora di più le maglie della propria collaborazione con OpenAI a seguito dell’exploit di ChatGPT, il chatbox salito alla ribalta dell’attenzione mainstream per le sue eccellenti capacità di apprendimento e generazione di testi su tematiche pressoché infinite che è costruito sulla base della famiglia di modelli linguistici GPT-3 di OpenAI.

Come dichiarato dal colosso di Redmond, a seguito del recente investimento multimiliardario e pluriennale nell’azienda, il connubio con OpenAI è entrato in una fase che dovrebbe avere ricadute commerciali sui propri prodotti.

Teams Premium si gode l’integrazione con il modello linguistico GPT 3.5 di OpenAI

Ebbene, gli effetti della suddetta collaborazione (che dura dal 2019) si possono intravedere nel nuovo Teams Premium, annunciato da Microsoft nella giornata di oggi, in cui la novità di rilievo è senza dubbio l’integrazione con il modello linguistico GPT 3.5 di OpenAI che porta in dote alcune funzioni estremamente intelligenti mutuate proprio da ChatGPT.

In tal senso, l’implementazione più interessante è il “Riepilogo Intelligente” il quale al termine di ogni riunione si occuperà di generare automaticamente note, attività e punti chiave di un meeting consentendo di creare template personalizzati in base al tipo di riunione nonché registrazioni con capitoli generati automaticamente e la possibilità di contrassegnare tali riunioni con una filigrana per mantenerne la segretezza e contrastare le fughe di informazioni.

Lo strumento offrirà maggiore flessibilità agli utenti grazie all’introduzione di funzioni in grado di segnalare con speciali etichette le persone intervenute nel corso della riunione, i momenti in cui è stato fatto il proprio nome o è stato affrontato un argomento particolarmente importante. Tali novità renderanno più immediato recuperare le riunioni a cui non è stato possibile partecipare senza dover per forza rinunciare alle nozioni chiave trattate all’interno della stessa.

Nonostante la maggior parte delle novità contenute nel Riepilogo Intelligente di Teams Premium siano già disponibili, Microsoft specifica che alcune lo saranno solo a partire dal Q2 del 2023.

In aggiunta all’integrazione del modello linguistico di OpenAI, il colosso di Redmond ha annunciato che alcune funzioni attualmente disponibili sulla versione gratuita di Teams diventeranno un’esclusiva dell’abbonamento Premium. Tra queste annoveriamo la traduzione istantanea dei sottotitoli e una serie di modalità relative agli appuntamenti virtuali di Teams.

Teams Premium è disponibile a un prezzo iniziale di lancio di 7 dollari al mese per utente fino al 30 giugno 2023; data a partire dalla quale si assesterà sui 10 dollari mensili.

Come anticipato, questa è solo una delle numerose ricadute commerciali della rinnovata collaborazione tra Microsoft e OpenAI che vedrà il colosso di Redmond sempre più intento a integrare i modelli di intelligenza artificiale dell’azienda nei propri prodotti tra cui la probabile implementazione di ChatGPT su Bing. La rivoluzione dell’AI in casa Microsoft è appena iniziata.

Potrebbe interessarti anche: OpenAI annuncia la versione a pagamento ChatGPT Plus, in futuro forse anche un’app