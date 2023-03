Microsoft 365 Copilot è una nuova soluzione basata sull’intelligenza artificiale annunciata oggi da Microsoft. Il “copilota” per il lavoro, così definisce questa novità che riguarda Office, suite di applicazioni che l’azienda ha da poco rinominato in Microsoft 365.

Word, PowerPoint, Excel, Outlook e Teams sono le principali interessate che abbracciano per prime gli strumenti IA di Microsoft e OpenAI, azienda che ha sviluppato ChatGPT e il neonato modello di linguaggio GPT-4. Ma l’ambito di influenza di Microsoft 365 Copilot è ben più ampio, quindi mettetevi comodi e scopriamo insieme a cosa serve e come mira a trasformare il mondo del lavoro.

Cos’è Microsoft 365 Copilot e a che serve

Si tratta di un sistema che offre soluzioni di intelligenza artificiale applicabili in vari ambiti, sia aziendali che non. Riguarda da una parte le app di Microsoft 365 come Word, Excel, PowePoint, Teams e Outlook; dall’altra anima una soluzione tutta nuova di nome Business Chat, pensata ancor più per le aziende e per il settore lavorativo.

Microsoft tiene a specificare che Copilot è più di una semplice integrazione di ChatGPT in Microsoft 365. È piuttosto un motore di elaborazione che sfrutta la potenza degli LLM (Large Language Model, cioè i modelli linguistici di grandi dimensioni come il citato GPT-4 di OpenAI) e la combina con le proprie soluzioni esistenti per offrire nuove soluzioni utili e futuristiche.

Come funziona Copilot in Word

Partiamo da Word, dove la funzione primaria di Copilot è dare uno spunto all’utente sotto forma di bozza per iniziare a scrivere o a elaborare qualcosa. Una volta aperta l’app basta fornire al sistema una o più fonti come una nota scritta in precedenza o un testo su cui basarsi; Copilot farà il resto.

Starà poi all’utente correggere e rivedere il contenuto elaborato dall’intelligenza artificiale, la quale contribuirà anche nelle fasi successive di modifica, suggerendo aggiunte, modifiche o altro ancora. Ecco un breve video dimostrativo.

Usare Copilot con PowerPoint e Excel

Si parte da una semplice richiesta anche con PowerPoint. L’input da dare a Copilot è simile: può essere un breve testo scritto con parole proprie, ma anche qualcosa di più elaborato con allegati al corredo.

L’intelligenza artificiale non si limita a fornire una semplice bozza della presentazione, ma anche in questo caso supporta l’utente nelle fasi successive. Basta scrivere una frase come “Aggiungi una slide relativa all’andamento dei prezzi del prodotto” o “Rendila più ricca di animazioni” e Copilot proporrà qualcosa di adatto al proprio lavoro, perfino una serie di note che potrebbero essere poi utili in fase di presentazione orale.

Dovrebbe essere già chiaro il metodo di intervento di questa nuova intelligenza artificiale di Microsoft, che funziona in maniera abbastanza simile anche in Excel. Copilot qui permette di analizzare le tendenze e creare dei grafici di dati a partire da un documento.

Molto interessante anche la possibilità di sfruttarne le potenzialità anche per rendere più comprensibile il proprio lavoro aggiungendo del colore alle celle, o per approfondire determinati elementi aggiungendo delle analisi predittive (a mo’ di What-If).

Le funzioni di Copilot in Outlook e Teams

Copilot non è utile soltanto come supporto per la creatività. Microsoft ha puntato molto anche sulla produttività, integrandolo in Outlook, per dare priorità alla posta in arrivo o per fornire automaticamente risposte rapide e complete sotto forma di bozze, volendo anche basate su documenti esterni. Si può perfino aggiustare il tono delle e-mail da inviare personalizzando lo stile di scrittura rendendolo più professionale o conciso.

Per Teams, Copilot è utile invece per riassumere i punti chiave di una riunione, differenziando perfino interlocutori e interventi (con un semplice “chi ha detto cosa”) e fornendo indicazioni sui punti cruciali della sessione: dove i partecipanti sono allineati e dove non lo sono.

Microsoft Copilot è d’aiuto anche in Power Platform, la piattaforma per app aziendali dove l’intelligenza artificiale è in grado di intervenire per automatizzare le attività ripetitive, essere di supporto nel processo di creazione o creare dei chatbot quando necessario.

A che serve Business Chat

Con richieste in linguaggio naturale come “spiega al mio team come abbiamo aggiornato la strategia di prodotto”, Business Chat genererà un aggiornamento di stato basato sulle riunioni del mattino, le e-mail e le diverse conversazioni nelle chat.

Non c’è niente di meglio di un esempio come questo per afferrare un nuovo servizio come Business Chat, servizio dedicato beninteso alle aziende che si collega a tutti i dati e alle applicazioni aziendali per fornire informazioni e approfondimenti necessari per l’organizzazione. È utile, come le altre soluzioni d’altronde, per risparmiare tempo nella ricerca e nell’elaborazione di determinate risposte, servendosi dei modelli linguistici di grandi dimensioni e di tutti i dati che l’utente gli fornisce. Per il momento si tratta di un’anteprima disponibile attraverso Microsoft Teams.

Privacy e altre cose da sapere su Microsoft 365 Copilot

Avendo accesso a dati anche aziendali, Microsoft nel presentare questo nuovo servizio chiarisce che alla base di Copilot ci sono tutte le policy e i processi di sicurezza di Microsoft 365, a tutela della privacy degli utenti e delle aziende che lo utilizzano. Anche a livello individuale gli è permesso di leggere esclusivamente ciò a cui è possibile accedere, in ottemperanza alle norme di Microsoft sulla protezione dei dati dei clienti. Per inciso, gli LLM di Copilot non vengono addestrati sui dati dei tenant (le istanze dedicate dei servizi di Microsoft 365 e dei dati archiviati).

Microsoft spiega che man mano che Copilot apprenderà nuovi domini e processi sarà in grado di eseguire altre attività e fornire strumenti ancora più sofisticati e utili. D’altronde siamo solo agli inizi, e se volete saperne di più, questa è la pagina dedicata in cui trovate informazioni e tanti video esplicativi delle funzioni accennate, compreso il filmato dell’evento odierno di presentazione.

