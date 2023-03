Come parte dello sforzo di Microsoft volto a convincere l’antitrust che l’acquisizione di Activision Blizzard non danneggerà la concorrenza nel settore dei videogiochi, il colosso di Redmond ha annunciato un accordo di 10 anni con il provider di cloud gaming Boosteroid per offrire lo streaming dei titoli per PC di Activision se l’acquisizione andrà a buon fine.

Microsoft intende portare i giochi Activision sul servizio cloud Boosteroid

Boosteroid è il più grande servizio di cloud gaming indipendente al mondo e come GeForce NOW di NVIDIA supporta l’accesso allo streaming multi-dispositivo, ma richiede l’acquisto di giochi a pagamento su altre piattaforme, tra le quali Steam, Epic Games, Battle.net e Origin.

L’attuale libreria di Boosteroid include giochi popolari come Fortnite, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2, nonché giochi Activision tra cui Call of Duty: Warzone.

La piattaforma permette di eseguire lo streaming di giochi nei browser Web e offre app native per Windows, macOS, Android, Android TV e Linux e dispone di server in Romania, Ucraina, Italia, Slovacchia, Francia, Spagna, Regno Unito, Svezia, Serbia e Stati Uniti.

Il presidente di Microsoft Brad Smith ha dichiarato al Wall Street Journal che il motivo per cui la società desidera acquistare Activision Blizzard è avere una libreria più completa, in particolare per quanto riguarda i titoli per dispositivi mobili in cui l’azienda non ha una forte presenza e per costruire un business più forte in ambito gaming.

Recentemente Microsoft ha siglato un accordo decennale con Nintendo per portare CoD sulle sue console, inoltre ha raggiunto un’intesa con NVIDIA per portare i titoli Xbox su GeForce NOW, tuttavia Sony è molto diffidente sull’acquisizione di Activision Blizzard da parte della rivale Microsoft, in quanto teme che quest’ultima possa sabotare Call of Duty su PlayStation e dominare il mercato dei videogiochi.

