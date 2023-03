Microsoft non è nuova al lancio di controller con colorazioni differenti per le proprie console, anche sulle nostre pagine nel corso del tempo ne abbiamo visti diversi e oggi, a questi si unisce l’ultima creazione dell’azienda: il controller Xbox Velocity Green. L’iconico colore verde, da sempre associato alle consolle del colosso di Redmond, va ad unirsi a diverse altre colorazioni già presentate in passato come Shock Blue, Pulse Red, Deep Pink ed Electric Volt.

Ecco il nuovo controller Xbox Velocity Green nell’iconica colorazione verde

Microsoft non si è limitata a dare una mano di colore al classico controller Xbox, la nuova variante infatti vanta alcune funzionalità rivoluzionarie come per esempio l’impugnatura testurizzata su grilletti, paraurti e custodia posteriore per un maggiore controllo. La batteria integrata nel dispositivo consente fino a 40 ore di gioco con una sola ricarica e, grazie al jack da 3,5 mm, l’utente può collegare al controller le sue cuffie preferite per chattare con gli amici o immergersi ulteriormente nell’azione.

Il pulsante Condividi dedicato permette di condividere clip e momenti salienti del gioco, inoltre può essere personalizzato per registrare o acquisire schermate utilizzando l’app Accessori Xbox; l’applicazione consente altresì la rimappatura dei pulsanti e la creazione di profili controller personalizzati.

La configurazione dell’utente può poi essere ulteriormente personalizzata grazie al nuovo Razer Universal Quick Charging Stand – Velocity Green, un’apposita dock di ricarica dove riporre il proprio dispositivo.

Microsoft ha stuzzicato la vostra fantasia e volete correre ad acquistare il nuovo controller Xbox Velocity Green? Il dispositivo sarà disponibile a partire dal 17 marzo ma, seguendo il link qui sotto, potrete procedere subito al pre ordine, così da essere tra i primi a poter vantare la nuova colorazione.

Pre ordina il controller Xbox Velocity Green su Amazon

Acquista Razer Universal Quick Charging Stand – Velocity Green su Amazon

