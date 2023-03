Come da previsioni, Apple ha aperto i preordini per acquistare iPhone 14 e iPhone 14 Plus nel nuovo colore giallo. È possibile assicurarseli sia facendo riferimento all’Apple Store che ad Amazon, dove fra l’altro sono già scontati di un bel po’.

Se vi foste persi il lancio di martedì scorso, vi basta sapere che Apple ha presentato questa nuova colorazione gialla rendendola un’esclusiva dei modelli più economici: iPhone 14 e iPhone 14 Plus per l’appunto. Colore a parte, non ci sono altre differenze di alcuna sorta, nemmeno per quanto riguarda i prezzi di listino: da 1.029 euro il modello standard, da 1.179 euro la variante Plus.

L’arrivo effettivo sul mercato è previsto per martedì prossimo, 14 marzo, ma già dalle ore 14:00 di oggi potete acquistarli in preordine. E visto che su Amazon sono già scontati, vi lasciamo le versioni disponibili con i prezzi annessi di iPhone 14 e iPhone 14 Plus in giallo (prezzi soggetti a modifiche):

Come anticipato la data di uscita di iPhone 14 e 14 Plus in giallo è la stessa sia che li acquistiate su Amazon che dall’Apple Store: martedì 14 marzo.

