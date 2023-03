A pochi giorni dalla chiusura del MWC 2023, dove Lenovo aveva già presentato tanti nuovi prodotti, l’azienda cinese porta sul mercato un trio di workstation di fascia elevata, molto elevata. Si chiamano Lenovo ThinkStation PX, P7 e P5 e sono i prodotti della loro categoria più avanzati mai realizzati dall’azienda, dedicati ai professionisti e a chi necessita di risorse per gestire la realtà virtuale, l’apprendimento automatico, l’intelligenza artificiale e altri scenari professionali simili. Il fatto che Aston Martin ha contribuito nella progettazione dei telai rappresenta poi un valore aggiunto. Ma scopriamone di più.

Lenovo presenta ThinkStation PX, P7 e P5

Partiamo proprio dalla collaborazione con Aston Martin, azienda britannica che non dovrebbe avere bisogno di presentazioni, ma che tratteggiamo brevemente come uno dei costruttori principali nel settore delle automobili sportive di lusso. Il suo contributo è legato ai telai di Lenovo ThinkStation PX, P7 e P5: Aston Martin ha cercato in sostanza di renderli il più possibile efficaci, che non siano cioè d’intralcio per le prestazioni dell’hardware che montano.

Non mancano ovviamente delle finezze autocelebrative, come la griglia in 3D del telaio ispirata alla Gran Turismo DBS o i particolari deflettori dell’aria con le aperture di ventilazione esagonali in 3D grandi che contribuiscono a rendere più efficace il sistema di raffreddamento a tre canali di Lenovo, a cui è dedicato il rosso delle finiture.

Lenovo ThinkStation PX

È la workstation top di gamma, ottimizzata per rack e flessibile per essere usata sia per gli ambienti desktop che per i data center. Lenovo ThinkStation PX è alimentata dai nuovi processori scalabili Inel Xeon di quarta generazione, che vantano CPU fino a 120 core per un aumento prestazionale dichiarato del 53% rispetto alla precedente generazione.

Supporta fino a quattro GPU NVIDIA RTX 6000 Ada Generation a doppio slot, fino a 2 TB di memoria DDR5 e linee PCIe Gen 5. L’alimentatore è da 1.850 W con la possibilità di aggiungerne di altri.

Lenovo ThinkStation P7

Rispetto alla precedente è a singolo socket anziché dual, con processori Intel Xeon W fino a 56 core. È ottimizzata anche per rack per un utilizzo in diversi ambienti (sia desktop che data center). Lenovo ThinkStation P7 supporta fino a tre GPU NVIDIA RTX 6000 Ada Generation a doppio slot.

Lenovo ThinkStation P5

La workstation più accessibile e quindi meno prestazionale, con tutte le virgolette del caso, è alimentata dai più recenti processori Intel Xeon W (fino a 24 core) con supporto a un massimo di due schede grafiche professionali NVIDIA RTX A6000. Per Lenovo ThinkStation P5 Da segnalare le memorie DDR5 e la larghezza di banda PCIe Gen 5.

Non abbiamo informazioni sui prezzi di Lenovo ThinkStation PX, P7 e P5, ma sappiamo che il produttore le renderà disponibili sul mercato italiano a partire dal prossimo mese di giugno.

