Intel continua il suo programma di rinnovamento ed evoluzione con un nuovo importante annuncio: la gamma di CPU dell’azienda si rinnova, infatti, con il debutto dei nuovi processori desktop Intel Xeon W-3400 e Intel Xeon W-2400 per workstation che costituiscono la famiglia nota con il nome in codice Sapphire Rapids.

L’azienda ha anticipato il considerevole passo in avanti, in termini di performance, della nuova piattaforma rispetto alle soluzioni precedenti. Il nuovo Xeon w9-3495X è il processore desktop per workstation più potente mai progettato da Intel. Le nuove soluzioni della gamma Intel Xeon si rivolgono, in particolare, ai professionisti della creazione di contenuti, ingegneri, progettisti e data scientist. Ecco i dettagli completi.

I nuovi Intel Xeon W-3400 e W-2400 con “Sapphire Rapids”

La nuova generazione di processori desktop per workstation di Intel garantisce una marcia in più rispetto al passato. I nuovi Intel Xeon W-3400 e Intel Xeon W-2400, infatti, alzano il livello delle performance, fornendo ai professionisti di vari settori tutta la capacità di calcolo necessaria per completare il proprio lavoro in tempi rapidi e con la massima efficienza.

La nuova gamma di processori Sapphire Rapids può contare sul supporto della memoria DDR5 RDIMM, PCIe Gen 5.0 e Wi-Fi 6E. C’è anche il supporto Intel vPro Enterprise, alla memoria ECC e alle tecnologie RAS (reliability, availability, serviceability) che vanno a completare un pacchetto completo di tecnologie in grado di garantire un salto generazionale considerevole.

I nuovi Intel Xeon W-3400/2400 garantiscono fino ad un massimo di 56 Core in un singolo socket. Per il top di gamma Intel Xeon w9-3495X, grazie anche ad un controller di memoria riprogettato e ad una cache L3 di dimensioni maggiori, si registrano miglioramenti delle performance notevolissime. In single–thread, infatti, l’upgrade prestazionale è del +28% mentre in multi-thread si arriva fino al +120% nel confronto con il suo predecessore.

Tra le principali caratteristiche tecniche della nuova generazione di Intel Xeon per workstation desktop troviamo:

frequenza di clock fino a 4,8 GHz grazie all’applicazione della nuova tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0

fino a 105 MB di cache L3 per garantire prestazioni migliori e una gestione dei dati più efficiente

supporto di otto canali di memoria RDIMM DDR5 fino a 4 TB

supporto a configurazioni fino a 112 linee CPU PCIe Gen 5.0 sui processori Xeon W-3400 e fino a 64 linee CPU PCIe Gen 5.0 sui processori Xeon W-2400 per multi-GPU, SSD e schede di rete

supporto al Wi-Fi 6E

per tutti i processori sbloccati, supporto all’overclock, comprese funzionalità specifiche per la memoria DDR5 XMP 3.0 RDIMM

supporto alla terza generazione di Intel Deep Learning Boost

Roger Chandler, Intel vice president and general manager, Creator and Workstation Solutions, Client Computing Group, commenta: “La nuova piattaforma desktop Intel Xeon per workstation è progettata specificamente per dare sfogo alla creatività e alla capacità di innovazione di creatori di contenuti, artisti, ingegneri, progettisti, data scientist e utenti esigenti, costruita per affrontare i più impegnativi carichi di lavoro attuali e futuri”.

Prezzi e disponibilità

La presentazione dei nuovi Xeon W-3400 e W-2400 anticipa di poche settimane il debutto commerciale. Intel, infatti, ha già aperto i preordini per i nuovi processori che inizieranno ad arrivare sul mercato a partire dal mese di marzo. La gamma comprenderà svariate opzioni. I nuovi Intel Xeon W, infatti, partono da 359 dollari ed arriveranno fino a 5889 dollari, importo richiesto per il top di gamma Xeon w9-3495X.

