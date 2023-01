Intel continua il programma di innovazione della sua gamma di CPU e GPU. In queste ore, l’azienda ha annunciato una delle più importanti novità per il suo futuro con il lancio della quarta generazione di processori Xeon Scalable (nome in codice Sapphire Rapids) a cui si affiancano le CPU Intel Xeon Max Series (nome in codice Sapphire Rapids HBM) e delle GPU Intel Data Center Max Series (nome in codice Ponte Vecchio).

Si tratta di una serie di novità che vanno a rinnovare la gamma di soluzioni di Intel per i data center con tante funzionalità aggiuntive e un miglioramento in termini di prestazioni, sicurezza e efficienza. Il salto generazionale è davvero notevole. Ecco tutte le novità annunciate in queste ore da Intel con i primi dati che vanno a quantificare il miglioramento ottenuto con il salto generazione.

Intel presenta la quarta generazione di Xeon Scalable con CPU e GPU Max Series

La gamma di prodotti Intel si rinnova: l’azienda ha lanciato oggi la quarta generazione di processori Intel Xeon Scalable che puntano a garantire un notevole salto di qualità in termini di prestazioni, efficienza e sicurezza per il settore dei data center. Le nuove proposte Xeon Scalable introducono inedite funzionalità per AI, cloud computing, networking ed edge che mirano a garantire un miglioramento ulteriore delle prestazioni.

La nuova generazione di Xeon Scalable punta ad offrire soluzioni e sistemi differenziati su larga scala per adattarsi a quelle che sono le esigenze dei diversi clienti dell’azienda. Intel, nel descrivere i nuovi prodotti, parla di un approccio esclusivo pensato per offrire “un’accelerazione di prestazioni specializzata, basata sul carico di lavoro” oltre che un software ottimizzato per usi specifici.

Da non sottovalutare la sostenibilità dei nuovi processori Xeon Scalable per data center. Le nuove soluzioni di casa Intel, infatti, presentano funzionalità specifiche per gestire al meglio consumi e prestazioni, consentendo ai clienti di raggiungere i target di performance senza trascurare il raggiungimento dei target di sostenibilità legati al consumo energetico dei data center.

Efficienza al top per le nuove proposte di Intel

I dati forniti da Intel sono davvero interessanti. L’azienda anticipa un netto miglioramento per quanto riguarda il rapporto prestazioni per Watt. Secondo Intel, infatti, con i nuovi Xeon Scalable di quarta generazione è possibile ottenere un miglioramento fino a 2,9 volte rispetto alla generazione precedente quando sono in uso gli acceleratori integrati specifici.

Con la modalità ottimizzata, inoltre, è possibile ottenere un risparmio energetico di 70 Watt per CPU. L’ottimizzazione del funzionamento, che garantisce il massimo risparmio energetico, si traduce in una perdita minima di prestazioni e in un TCO più basso del 52-66%. Con la modalità Optimized Power si ottengono risparmi energetici fino al 20% alla presa con un impatto sulle prestazioni inferiore al 5%.

Sempre in tema sostenibilità, inoltre, i nuovi processori Xeon sono realizzati utilizzando il 90% in più di energia rinnovabile negli impianti Intel che possono contare anche su sistemi avanzati per il recupero delle acque reflue grazie agli interventi compiuti dall’azienda per massimizzare la sostenibilità.

Un notevole salto in avanti generazionale per CPU e GPU Max Series

I nuovi processori Xeon Scalable così come i nuovi prodotti Intel Max Series possono contare su un’architettura scalabile ed equilibrata con l’ecosistema open software oneAPI per affrontare i carichi di lavoro dell’HPC e dell’intelligenza artificiale.

In particolare, la CPU Xeon Max Series è il primo e unico processore x86 con memoria a grande ampiezza di banda in grado di garantire accelerare molti carichi di lavoro di high performance computing senza portare modifiche al codice. Si tratta, inoltre, del processore con la più alta densità prodotto dall’azienda.

La CPU può offrire fino a 64 GB di memoria HBM2e nello stesso pacchetto garantendo prestazioni fino a 3,7 volte superiori rispetto alla terza generazione degli Xeon Scalable per numerose applicazioni reali. La GPU Data Center Max Series presenta 100 miliardi di transistor in un pacchetto di 47 tile e può offrire fino a 12,8 volte le prestazioni della generazione precedente.

