Il Mobile World Congress entra subito nel vivo con Lenovo, che presenta le nuove soluzioni PC per accelerare la trasformazione digitale nell’ufficio ibrido. Il produttore svela tante novità durante la fiera: ci sono i modelli aggiornati di ThinkPad Z13 e Z16 Gen 2, i nuovi ThinkPad X13 e X13 Yoga Gen 4 per i professionisti e la mobilità, i nuovi laptop ThinkPad serie T e L, ThinkPad E14 Gen 5 aggiornato e il nuovo E16 Gen 1 per le PMI, ma anche le custodie ThinkPad Professional per proteggere i PC in movimento, i monitor ThinkCentre Tiny-in-One Gen 5 da 22 e 24 pollici, il rinnovato IdeaPad Duet 3i e il Chromebook IdeaPad Slim 3. Andiamo insieme a scoprire tutto.

Le novità Lenovo del Mobile World Congress 2023

Lenovo ha presentato al MWC 2023 le nuove soluzioni per PC e Chromebook per rispondere alle esigenze del nuovo ufficio ibrido, progettate seguendo linee di design contemporaneo e che includono l’aggiornamento completo dell’intera gamma ThinkPad attraverso miglioramenti delle prestazioni, uso di materiali più sostenibili e passi avanti per l’esperienza utente.

La nuova generazione ThinkPad

Abbiamo i notebook Windows 11 di seconda generazione ThinkPad Z13 e Z16, che vanno a perfezionare le aree chiave per aiutare gli utenti a rimanere concentrati sull’attività creativa. Z13 usa una nuova copertura superiore in fibra di lino, con materiali a base biologica, per un aspetto e una sensazione tattile unica. Sono alimentati dai più recenti processori AMD Ryzen serie 7000 con scheda grafica AMD Radeon serie 700M e possono essere configurati con un massimo di 64 GB di memoria Dual Channel e SSD PCIe fino a 2 TB. Offrono connettività Wi-Fi 6E, videocamera Full-HD e microfoni abilitati Dolby Voice per un’esperienza audiovisiva premium. A bordo anche un touchpad di ampie dimensioni affiancato all’iconico TrackPoint: quest’ultimo consente anche di aprire un menu rapido con quattro schede menu personalizzate.

Lenovo ha svelato poi i ThinkPad X13 e X13 Yoga di quarta generazione, riprogettati con cornici più strette, nuovi colori, materiali e funzionalità. I nuovi prodotti offrono altoparlanti Dolby Audio rivolti verso l’utente, combinati con una nuova telecamera a infrarossi (opzionale) da 5 MP, per videoconferenze di qualità. Il modello X13 Gen 4 può essere configurato con il nuovo display OLED 2,8K da 13,3 pollici con Dolby Vision e tecnologia Eyesafe Certified Natural Low Blue Light per aiutare a ridurre l’affaticamento visivo. Possono essere configurati con Windows 11 Pro e sono alimentati dai processori Intel Core di 13a generazione con Intel vPro e grafica Intel Iris Xe integrata; in alternativa, X13 Gen 4 può disporre dei processori AMD Ryzen 7000 con scheda grafica AMD Radeon serie 700M.

La gamma 2023 di Lenovo include i notebook ThinkPad T14s, T14 e T16 di quarta generazione, oltre ai ThinkPad L13, L13 Yoga, L14 e L15 sempre di quarta generazione. I primi offrono una nuova fotocamera opzionale da 5 MP con infrarossi per migliorare l’esperienza durante le videoconferenze e la possibilità di scegliere configurazioni con display OLED 2,8K. L13 Gen 4 e L13 Yoga Gen 4 includono un’opzione di visualizzazione a bassa luce blu, a basso consumo per aumentare l’efficienza energetica. La serie L può ora essere selezionata con SSD fino a 2 TB, una capacità doppia rispetto alla precedente generazione.

Per aiutare gli utenti a sfruttare a pieno le fotocamere integrate e per migliorare in generale le esperienze di videochiamata, ma anche la sicurezza e la salute digitale, l’azienda offre l’app Lenovo View, disponibile su modelli ThinkPad selezionati: impostazioni privacy, avvisi per il benessere degli occhi, algoritmi di inquadratura automatica e potenziamento video sono solo alcune delle funzionalità disponibili.

Le piccole e le medie imprese possono inoltre considerare ThinkPad E14 di quinta generazione con nuovi display 16:10 o il nuovo fattore di forma da 16 pollici di ThinkPad E16. La serie è ora dotata di display con rapporti schermo-corpo superiori al 90%, di una nuova tastiera e di un design del touchpad più grande da 115 mm. Possono essere scelti con Windows 11 Pro e gli ultimi processori Intel Core di 13a generazione o gli ultimi AMD Ryzen serie 7000 con scheda grafica AMD Radeon 610M, in aggiunta a opzioni di memoria fino a 40 GB, doppio storage SSD fino a 2 TB e connettività Wi-Fi 6E; le batterie sono da 47 o 57 Whr.

I professionisti apprezzeranno il lancio della nuova custodia ThinkPad Professional, disponibile nelle dimensioni da 13 e 14 pollici in modo da supportare un’ampia gamma di prodotti. Mette a disposizione una tasca frontale di facile accesso dove poter riporre un telefono, cavi o altri accessori. Il produttore ha optato per materiali sostenibili, con il 24% di pelle vegana e il 73% di polietilene tereftalato (PET) riciclato all’esterno e il 42% di fodera in PET riciclato all’interno.

Spuntano il nuovo ThinkCentre Tiny-in-One e le novità IdeaPad

Le novità Lenovo del MWC 2023 includono poi il monitor ThinkCentre Tiny-in-One Gen 5, versatile e con funzionalità audiovisive migliorate. Il fattore di forma è ideale per la modularità e consente una connessione senza cavi con vari Tiny PC e la possibilità di cambiare i componenti quando necessario. L’ultima generazione offre funzionalità pensate per soddisfare a pieno le esigenze di una forza lavoro più mobile e ibrida, con schermi da 21,5 o da 23,8 pollici, webcam 1080p aggiornate, microfono e due altoparlanti rivolti verso l’utente, per un’esperienza visiva e sonora migliorata. Lo schermo Full-HD sRGB (anche touchscreen e con supporto alla penna stilo) senza bordi su tre lati utilizza la tecnologia naturale a bassa luce blu per ottimizzare il comfort visivo.

Il nuovo prodotto è stato migliorato per supportare anche i PC workstation ThinkStation Tiny ad alte prestazioni. Dispone di uno sportello protettivo rotante e ventilato che garantisce un aspetto pulito ed elegante se visto da dietro. Nel ThinkCentre TIO Gen 5 è inoltre incluso un doppio Kensington Lock, che protegge sia il monitor che il Tiny PC connesso, particolarmente utile per ambienti pubblici non monitorati. A bordo una porta HDMI posteriore e una DisplayPort, per una compatibilità estesa con un massimo di due PC esterni aggiuntivi.

Infine il produttore svela la nuova generazione di IdeaPad Duet 3i, un laptop detachable con Windows 11 capace di passare in un attimo dalla modalità a conchiglia a quella tablet, e Chromebook IdeaPad Slim 3, un prodotto con ChromeOS. Duet 3i integra Windows 11, un display da 11,5 pollici touchscreen 2K (con 100% DCI-P3 e luminosità di 400 nit) e un nuovo processore Intel serie N che lo rendono l’ideale per un utilizzo in movimento. A tal proposito, si tratta di un prodotto leggero, sottile (8,95 mm) e facilmente convertibile tra modalità laptop e tablet con penna (lo schermo si può staccare dalla tastiera). A bordo anche una fotocamera anteriore da 5 MP aggiornata e una webcam posteriore da 8 MP supportate da Dolby Audio per un’esperienza di videochiamata completa. Supporta la connettività Wi-Fi 6 e può arrivare fino a 8,5 ore di autonomia: se ciò non dovesse essere sufficiente, potrebbe entrare in gioco la ricarica Rapid Charge Boost che consente 2 ore di utilizzo aggiuntivo con una ricarica rapida di 15 minuti.

Chi preferisce affidarsi all’ecosistema ChromeOS può scegliere Lenovo Chromebook IdeaPad Slim 3 di nuova generazione, con processore MediaTek Kompanio serie 500, schermo da 14 pollici disponibile con pannello IPS touchscreen e risoluzione Full-HD, un peso di 1,3 kg, connettività Wi-Fi 6 e una batteria a lunga durata (fino a 13,5 ore secondo i dati diffusi dal produttore). Rispetto alla precedente generazione, questa offre una gamma di funzionalità aggiornate, con schermo sRGB più luminoso, altoparlanti frontali Waves MaxxAudio, una porta USB Type-C, un’opzione webcam Full-HD con otturatore fisico e l’integrazione di un tasto per silenziare l’audio.

Prezzi e uscita delle novità Lenovo

La maggior parte delle novità viste qui sopra e svelate al Mobile World Congress di Barcellona arriveranno sul mercato italiano tra la primavera e l’estate 2023, mentre saranno comunicate in seguito le date per i monitor ThinkCentre Tiny-in-One (TIO) Gen 5, per IdeaPad Duet 3i e Chromebook IdeaPad Slim 3. Ecco i dettagli diffusi dal produttore:

ThinkPad Z13 Gen 2 sarà disponibile a partire da luglio 2023: i prezzi dovrebbero partire da 1649 euro

sarà disponibile a partire da luglio 2023: i prezzi dovrebbero partire da ThinkPad Z16 Gen 2 sarà disponibile a partire da agosto 2023: i prezzi dovrebbero partire da 1959 euro

sarà disponibile a partire da agosto 2023: i prezzi dovrebbero partire da ThinkPad X13 Gen 4 sarà disponibile a partire da luglio 2023: i prezzi dovrebbero partire da 1190 euro

sarà disponibile a partire da luglio 2023: i prezzi dovrebbero partire da ThinkPad X13 Yoga Gen 4 sarà disponibile a partire da luglio 2023: i prezzi dovrebbero partire da 1290 euro

sarà disponibile a partire da luglio 2023: i prezzi dovrebbero partire da ThinkPad T14s , T14 e T16 saranno disponibili a partire da luglio 2023: i prezzi dovrebbero partire rispettivamente da 1590, 1345 e 1390 euro

, e saranno disponibili a partire da luglio 2023: i prezzi dovrebbero partire rispettivamente da e ThinkPad L13 e L13 Yoga saranno disponibili a partire da aprile 2023: i prezzi dovrebbero partire rispettivamente da 839 e 980 euro

e saranno disponibili a partire da aprile 2023: i prezzi dovrebbero partire rispettivamente da e ThinkPad L14 e L15 saranno disponibili a partire da maggio 2023: i prezzi dovrebbero partire rispettivamente da 775 e 755 euro

e saranno disponibili a partire da maggio 2023: i prezzi dovrebbero partire rispettivamente da e ThinkPad E14 Gen 5 e E16 Gen 1 saranno disponibili a partire da giugno 2023: i prezzi dovrebbero partire rispettivamente da 770 e 780 euro

e saranno disponibili a partire da giugno 2023: i prezzi dovrebbero partire rispettivamente da e ThinkPad Professional Sleeves sarà disponibile a partire da maggio 2023: i prezzi dovrebbero partire da 35 euro per il 13 pollici e da 37 euro per il 14 pollici

