Nelle ultime settimane si sono fatte un po’ più insistenti le indiscrezioni su Sony PlayStation 6, attesa nuova generazione della popolare console del colosso nipponico.

Pare che Sony abbia deciso di affidare la realizzazione del suo nuovo dispositivo al designer Mark Cerny, ossia colui che si è già occupato di Sony PlayStation 5.

Cosa sappiamo al momento di Sony PlayStation 6

Stando alle ultime indiscrezioni (sulla cui attendibilità non vi sono garanzie), Marck Cerny si sarebbe già messo al lavoro su Sony PlayStation 6 con l’obiettivo di sfruttare al meglio i progressi ottenuti con PlayStation 4 e PlayStation 5, device dei quali si è occupato lui stesso in prima persona.

Ed è proprio tale ultimo aspetto che non dovrebbe fare sorprendere più di tanto chi è vicino alle vicende di Sony per la sua scelta, in quanto il colosso nipponico per la nuova generazione della sua console avrebbe deciso di andare sul sicuro e affidarsi a chi ha già una grande esperienza in materia.

Ad ogni modo, i tempi di attesa per Sony PlayStation 6 sono ancora molto lunghi, tanto che per il suo esordio sul mercato probabilmente bisognerà avere pazienza sino ad almeno il 2027 ma già si vocifera che su tale console possa arrivare anche “The Last of Us 3”.

Decisamente più vicino, invece, è il lancio di Sony PlayStation 5 Pro, che secondo le ultime anticipazioni potrebbe essere in arrivo già ad aprile.

Tra le sue novità più importanti non dovrebbero mancare un processore più potente e un sistema di raffreddamento più efficace, connubio che dovrebbe garantire agli utenti notevoli miglioramenti in termini di prestazioni.

Al momento non vi sono certezze per quanto riguarda il nome ufficiale, essendovi anche chi è pronto a scommettere che sul mercato la nuova console di Sony arriverà con l’appellativo “Slim” piuttosto che “Pro”. Ancora un po’ di pazienza e lo scopriremo.

Potrebbe interessarti anche: i migliori joypad di questo mese