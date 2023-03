Dopo varie indiscrezioni che ne hanno anticipato i dettagli, oggi l’azienda Carl Pei ha annunciato ufficialmente la data di lancio delle Nothing ear (2). Secondo quanto trapelato finora, sono delle cuffie true wireless molto simili al modello che le precede, col caratteristico design trasparente e pochi cambiamenti, anche strutturali, probabilmente limitati alle funzioni software. Comunque, in attesa del lancio (ormai imminente), oltre alla data, scopriamone le principali caratteristiche emerse.

Nothing ear (2): data e cosa aspettarci

Le Nothing ear (2) saranno svelate ufficialmente mercoledì 22 marzo alle ore 16:00, come confermato dall’azienda tramite un post su Twitter pubblicato poco fa. A parte questo, e all’invito a seguire la presentazione su nothing.tech, non sono presenti altre informazioni ufficiali al riguardo.

When (1) becomes (2).

22 March, 15:00 GMT. Get ready for Ear (2).https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/9tM2OQuVqg — Nothing (@nothing) March 6, 2023

Ciò nonostante, nelle ultime settimane sul web se ne è parlato in varie occasioni, tramite indiscrezioni e render che ce ne hanno dato un assaggio. Come anticipato, esteticamente le Notghing (ear) 2 dovrebbero essere identiche alla versione attuale, fatta eccezione per il posizionamento del microfono dedicato alla cancellazione del rumore, ora in prossimità dei puntini colorati anziché in cima. Sempre secondo le immagini ufficiose, anche la custodia di ricarica sarebbe trasparente, praticamente uguale alla precedente.

Comunque, è verosimile aspettarsi delle novità sì, ma più sottili, probabilmente legate alle funzioni software come gli stessi rumor hanno sottolineato di recente. Si è parlato infatti di un sistema di cancellazione attiva del rumore personalizzato che permetterebbe di gestire personalmente il livello di intervento, della presenza della modalità trasparenza, di un sistema di equalizzazione avanzato, ma anche della connettività multipunto per la connessione simultanea a due dispositivi.

In ogni caso, ne sapremo di più a brevissimo. L’appuntamento, come anticipato, è per mercoledì 22 marzo alle ore 16:00, salvo altre indiscrezioni dell’ultima ora.

In copertina le Nothing ear (1) che abbiamo recensito qui

